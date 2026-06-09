El grupu aeronáuticu Carreira va crear en Llanera un centru pa formar a téunicos d'helicópteros
La compañía, que yá trabaya en Silvota nel caltenimientu d'aeronaves d'Airbus, busca localizaciones nel aeródromu
Sixto Cortina (Traducción)
El grupu aeronáuticu español Carreira, al traviés de la so filial Centervol, va crear nel aeródromu de Llamorgal (Llanera) un centru pa formación de téunicos espertos en caltenimientu y igua d'helicópteros. Esto supon una ampliación de l'actividá de Centervol n'Asturies, onde cuenta con una planta de caltenimientu d'helicópteros nel polígonu de Silvota (Llanera) na que trabayen mediu centenar de profesionales dedicaos, hasta la fecha, a aeronaves del consorciu européu Airbus.
El CEO de Carreira y Centervol, Serafín Sánchez, anunció esti día'l proyeutu primero d'una xunta col conseyeru de Ciencia ya Industria, Borja Sánchez; el conseyeru delegáu d'Airbus Helicopters n'España, Fernando Lombo; y el vicepresidente de la Cámara de Comerciu d'Uviéu, José Manuel Ferreira.
La xunta tuvo como oxetivu esplorar localizaciones nel aeródromu de Llamorgal que cumplan les necesidaes del futuru centru formativu de Carreira, sobre'l qu'inda nun esisten datos concretos d'inversión económica o personal. Sicasí, el conseyeru de Ciencia indicó a esti periódicu que se conoz que van ser instalaciones de nueva construcción que se van mangar en terrenos del Principáu.
Pela so parte, Serafín Sánchez nun dio detalles sobre cuántos téunicos van poder recibir formación nel centru, pero que "habrá salíes llaborales pa tolos que quieran ingresar; si son cien, cien; si 300, 300".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- La Quinta del Ynfanzón abre de nuevo: un restaurante con estrella Michelin usará el palacio para eventos exclusivos
- Sueltan 30 urogallos en la Cordillera Cantábrica, tras invertir 5 millones de euros, y los zorros, las aves rapaces y las martas se comen 29
- La Infanta Elena visita (por sorpresa) Oviedo y rompe una lanza en defensa de los pueblos de Asturias: 'Es importante que quienes quieren vivir en el medio rural puedan hacerlo con estabilidad y futuro