El grupu aeronáuticu Carreira va crear en Llanera un centru pa formar a téunicos d'helicópteros

El grupu aeronáuticu español Carreira, al traviés de la so filial Centervol, va crear nel aeródromu de Llamorgal (Llanera) un centru pa formación de téunicos espertos en caltenimientu y igua d'helicópteros. Esto supon una ampliación de l'actividá de Centervol n'Asturies, onde cuenta con una planta de caltenimientu d'helicópteros nel polígonu de Silvota (Llanera) na que trabayen mediu centenar de profesionales dedicaos, hasta la fecha, a aeronaves del consorciu européu Airbus.

El CEO de Carreira y Centervol, Serafín Sánchez, anunció esti día'l proyeutu primero d'una xunta col conseyeru de Ciencia ya Industria, Borja Sánchez; el conseyeru delegáu d'Airbus Helicopters n'España, Fernando Lombo; y el vicepresidente de la Cámara de Comerciu d'Uviéu, José Manuel Ferreira.

La xunta tuvo como oxetivu esplorar localizaciones nel aeródromu de Llamorgal que cumplan les necesidaes del futuru centru formativu de Carreira, sobre'l qu'inda nun esisten datos concretos d'inversión económica o personal. Sicasí, el conseyeru de Ciencia indicó a esti periódicu que se conoz que van ser instalaciones de nueva construcción que se van mangar en terrenos del Principáu.

Pela so parte, Serafín Sánchez nun dio detalles sobre cuántos téunicos van poder recibir formación nel centru, pero que "habrá salíes llaborales pa tolos que quieran ingresar; si son cien, cien; si 300, 300".

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