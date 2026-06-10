La "casa" del ordenador cuánticu de L'Entregu garra puxu: el Principáu va diseñar colos investigadores del Centru de Nanoteunoloxía el "equipamientu" del nuevu edificiu teunolóxicu

L'ampliación de l'actividá del Centru d'Anovación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía (CINN) de L'Entregu, cola execución d'un nuevu edificiu xunto al centru TIC qu'anguaño ocupa'l CINN, anda mui avanzada. Asina lo esplicó'l conseyeru de Ciencia, Borja Sánchez, que señaló que se van cumplir los plazos y l'edificiu va tar rematáu a finales d'esti mes. Tamién indicó que se va diseñar col CINN el so equipamientu.

La obra tien un presupuestu de 1,6 millones d'euros, procedente de los fondos mineros, y l'edificiu va allugar, principalmente, l'ordenador cuánticu que van construyir los investigadores del CINN, un proyeutu que tien una financiación de 7 millones d'euros y que, como destacó'l Principáu, "ye únicu en toa Europa".

Na visita realizada esti día a Llangréu, Borja Sánchez indico que "contamos con que la obra tea acabada primero del 30 de xunu, que ye'l plazu últimu. A partir d'ehí, vamos ver cómo facemos tolo del equipamientu. La obra ye un primer pasu pa que depués pueda fornise y que pueda ponese al serviciu del complexu que tien ehí'l CINN. Queremos destinalu a llabores científico-teunolóxiques".

"Lo primero ye acabar la obra", insistió'l responsable asturianu, "y depués pensar d'una forma estratéxica, sobre manera col CINN, en cómo puede dise ocupando colos distintos proyeutos. Sabemos que'l CINN ta desenvolviendo un proyeutu d'un ordenador cuánticu y hai que ver l'equipamientu pa qu'esi proyeutu pueda siguir espardiéndose ehí, si ye qu'esa ye la intención del CINN. La idea ye esa, qu'esa parte del centru se dedique principalmente a tolos temes de computación cuántica".

Dimensiones

Sicasí, precisó que "ye un espaciu que ye grande, pero depende too de la dimensión (del ordenador cuánticu). Si'l proyeutu de computación cuántica sigui avanzando y-y fai falta muncho más espaciu vamos dir viéndolo. Al traviés de la nuesa participación nel Conseyu Rector del Centru d'Anovación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía vamos ver cuálos son esos requerimientos, cuálu tien que ser el so equipamientu, cómo financialu...", concluyó.

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