La esportación europea d'aceru a Estaos Xuníos cai un terciu colos aranceles del 50%

Les esportaciones europees d'aceru a Estaos Xuníos cayeron un terciu un añu depués de que Donald Trump impunxera aranceles del 50% a les importaciones de productos siderúrxicos procedentes de la UE, según les últimes cifres de l'Asociación Europea del Aceru (Eurofer). Anque Estaos Xuníos nun ye un mercáu relevante pa la siderurxa asturiana, sí se producieron intercambios comerciales nos últimos años.

En concretu, les esportaciones d'aceru de la UE a EE XX cayeron un 34% interanual a lo llargo de los trés trimestres posteriores a la introducción de los aranceles del añu pasáu, pasando de 2,93 millones de tonelaes a 1,94 millones de tonelaes.

Los aranceles, qu'entraron en vigor el 4 de xunu de 2025 y estendiéronse darréu a otros productos derivaos con altu conteníu d'aceru, siguen afectando a los productores d'aceru européu y a les cadenes de valor manufactureres en xeneral. L'aceru y l'aluminiu siguen siendo los únicos sectores suxetos a los aranceles estadounidenses del 50% fixaos por Trump.

Eurofer asoleyó les cifres de cayida de les esportaciones depués de que los gobiernos de la UE aprobaren la selmana pasada la lexislación qu'implementa l'alcuerdu comercial UE-EE XX. Esti alcuerdu inclúi cláusules de salvaguardia que dexen a la Comisión Europea suspender partes del mesmu si EE UU sigue aplicando aranceles perriba del 15% depués de finales de 2026 a los productos derivaos del aceru y l'aluminiu que pasaron a tar suxetos a aranceles estadounidenses depués del 4 de xunu de 2025.

L'alcuerdu tamién preve conversaciones ente la UE y EE XX sobre posibles soluciones pa los productos con altu conteníu d'aceru y aluminiu, incluyíos alcuerdos de continxentes arancelarios y cooperación pa entamala col asuelu de capacidá global.

"Un añu depués, rescampla l'impactu: estos aranceles tán afogando les esportaciones europees d'aceru a Estaos Xuníos y l'accesu efectivu al mercáu sigue ensin igua", señaló Axel Eggert, direutor xeneral d'Eurofer, qu'amestó que "una sólida cooperación transatlántica sigue siendo beneficiosa pa dambes partes, pero entá tamos llueñe de restablecer un equilibriu nel comerciu del aceru". Por ello, Eggert señaló que "Estaos Xuníos tien de cumplir el so compromisu de collaborar cola UE p'atopar una solución pal aceru, l'aluminiu y los productos que contienen aceru que protexa a dambos mercaos del asuelu de capacidá, al tiempu que garantice cadenes de suministru segures ente ellos, inclusive per aciu de soluciones de continxentes arancelarios. Mentanto nun esista dicha solución, l'alcuerdu nun tien valor nengún pa la industria siderúrxica de la UE".

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