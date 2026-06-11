El Mirador de los Ximielgos: la escepcional talaya sobre'l Cantábricu (con cantiles de 118 metros) pa disfrutar de la foguera y la foguerina de San Xuan
Los asistentes celebrarán una cena d'hermandá colos productos qu'apurra caún
Les Mariñes de Villaviciosa volverán celebrar una de les sos nueches más emblemátiques y especiales del añu cola Foguera de San Xuan del Mirador Los Ximielgos. La cita va tener llugar el próximu 23 de xunu.
La celebración va entamar a partir de les 19.00 hores y ta promovida conxuntamente pola Sociedá Cultural y Recreativa Clarín, l'Asociación de Vecinos San Clemente de Quintueles, l'Asociación de Vecinos La Rasa de Rovigo, l'Asociación de Vecinos La Parpayuela de Quintes y les comisiones de fiestes de San Bartolomé y Santa Ana.
La programación inclúi l'encendíu d'una foguerina infantil a les 21.00 hores y de la foguera principal a les doce la nueche. Amás, los organizadores animen a participar nuna cena compartida cola fórmula tradicional de que cada familia apurra daqué pa compartir a lo llargo de la velada.
La foguera volverá celebrase nel Mirador Los Ximielgos, l'espaciu creáu polos hermanos Teo y Gerardo Morís sobre los cantiles de Rovigo. L'enclave alluga dende 2022 un monolitu y una placa col versu "Hay un poema oculto en la caligrafía de las olas", obra del escritor maliayés José Manuel Valdés Costales. La instalación formó parte de los actos del Día Mundial de la Poesía y foi inaugurada con un recital lliterariu qu'axuntó a una docena d'autores.
Dende el mirador, puntu más altu d'un cantil n'Asturies con 118 metros de cayida vertical, puede vese una magnífica vista del mar Cantábricu, Xixón, Candás y Lluanco que foi oxetu yá de numberosos vídeos pa redes sociales.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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