El negociu ente Asturies y México sumó 2.235 millones en 4 años

Asturies rexistró un volume de negociu total con México de 2.235,7 millones d'euros ente 2021 y 2025. D'esa cantidá, el 71,3% (alredor de 1.600 millones) correspuende a servicios teunolóxicos y d'inxeniería avanzao, y non a esportaciones de mercancíes, según informó esti día'l Gobiernu asturianu.

Según un estudiu de la Sociedá de Promoción Esterior del Principáu (Asturex) ellaboráu coles empreses que participaron nel viaxe institucional a México de finales d'abril, les estadístiques oficiales recueyen namás les ventes de bienes físicos que pasen peles aduanes. Nesi periodu, les esportaciones oficiales de mercancíes asturianes a México algamaron los 641,9 millones d'euros. A esa cifra, según Asturex, axuntaríense 1.576 millones xeneraos por empreses d'inxeniería avanzao y 17,7 millones de compañíes de teunoloxíes de la información (TIC).

Esto implica que, por cada euru esportáu en bienes a México, Asturies xenera 2,5 euros en servicios d'inxeniería y teunolóxicos, afirmó l'organismu autonómicu.

"Por cada euru qu'Asturies esporta en bienes a México xenera 2,5 euros en servicios d'inxeniería y teunolóxicos. Eso nun se correspuende con un territoriu esportador convencional, sinón que ye un sistema esportador d'altu valor añadíu construyíu sobre décades de capacidá téunica apecuñada", señaló'l direutor xeneral de Asturex, Bruno López.

L'informe destaca que'l perfil esportador asturianu en México "supera por muncho la media española". Mientres el conxuntu del país presenta una ratio de 0,83 euros d'esportación de servicios non turísticos por cada euru en bienes (datos de 2024), Asturies algama los 2,48 euros. "Esto convierte a México nun mercáu especialmente empobináu a la esportación de conocimientu pa les empreses asturianes, con una intensidá de servicios avanzaos ya inxeniería cuasi trés vegaes perriba de la que se ve pal conxuntu d'España", esplicó López.

Anguaño, operen de forma regular como esportadores en México 55 compañíes asturianes.

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