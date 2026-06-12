El preciu final de los alimentos ta llibre de marxes "abusivos", afirma un estudiu
L'economista Manuel Hidalgo destaca la "alta eficiencia" de la cadena agroalimentaria y carga contra "los análisis simplayos que namás comparen el valor d'orixe y el que paga'l consumidor"
Sixto Cortina (Traducción)
El preciu final de los alimentos ta xustificáu polos costos reales, los riesgos asumíos y les inversiones feches en cada etapa de la cadena, según un estudiu presentáu esti día pol profesor d'Economía Manuel Hidalgo. L'informe, ellaboráu "pa superar los análisis simplayos que comparen namás el preciu n'orixe y el preciu al consumidor", refuga la esistencia xeneralizada de "marxes abusivos" o intermediarios especulativos.
El trabayu, tituláu "Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino", foi presentáu en Madrid nun actu entamáu pola patronal de los supermercaos, Asedas, y la Confederación Andaluza d'Empresarios d'Alimentación y Perfumería (CAEA). Al eventu asistió José Miguel Herrera, direutor xeneral d'Alimentación del Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hidalgo sostien que los enfoques que nun faen otro que confrontar preciu d'orixe y preciu final xeneren vicios sistemáticos. Estos inclúin la invisibilización de los esllabones entemedios, l'amiestu equivocáu de funciones económiques estremaes, la ignorancia del factor temporal de les campañes agrícoles, la subestimación de la complexidá téunica y el cuestionamientu implícitu de la llexitimidá de los servicios ufiertaos. Según l'economista, "estes llimitaciones fomenten percepciones equivocaes y pueden derivar en soluciones populistes, mentanto qu'un análisis rigorosu demuestra que los precios respuenden a factores económicos lexítimos".
L'estudiu propón una metodoloxía basada en seis requisitos fundamentales pa cualquier análisis seriu: identificación dafechu de tolos esllabones (coles sos funciones, costos, valor añadíu y riesgos), precisión na definición de precios (considerando calidá, disponibilidá y temporalidá), validación multi-fonte de datos, representatividá estadística de les amueses y actualización sistemática con siguimientu periódicu.
La metodoloxía estrema cuatro niveles comerciales nidios: orixe (producción primaria), tresformación (manipulación y procesáu), mayorista (plataformes, distribución y loxística) y minorista (venta al consumidor). D'esti xeitu, reconozse la "complexidá real" de les cadenes agroalimentarias españoles.
L'informe aplica esti enfoque a cinco cadenes concretes: aceite d'oliva, lleche, pollu, llimón y pataca. En caúna detállase'l valor añadíu que da cada esllabón y los costos específicos qu'aguanta, enseñando cómo se constrúi'l preciu final.
Ensin especulación
Ente les conclusiones del documentu rescampla "l'alta eficiencia alcanzada pola cadena agroalimentaria española depués de décades d'anovación teunolóxica y optimización de procesos". Amás, les variaciones de precios ente campañes "atribúyense principalmente a factores como les condiciones climátiques o la disponibilidá de variedaes, y non a práutiques especulatives".
Manuel Hidalgo ye llicenciáu en Ciencies Económiques pola Universidá de Sevilla y doctor pola Universidá Pompeu Fabra. Foi Secretariu Xeneral d'Economía de la Xunta d'Andalucía (2019-2020) y direutor de l'Axencia Andaluza de la Competencia y de la Regulación Económica (2020).
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
- Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un 'pacto' para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra