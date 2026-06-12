El preciu final de los alimentos ta llibre de marxes "abusivos", afirma un estudiu

El preciu final de los alimentos ta xustificáu polos costos reales, los riesgos asumíos y les inversiones feches en cada etapa de la cadena, según un estudiu presentáu esti día pol profesor d'Economía Manuel Hidalgo. L'informe, ellaboráu "pa superar los análisis simplayos que comparen namás el preciu n'orixe y el preciu al consumidor", refuga la esistencia xeneralizada de "marxes abusivos" o intermediarios especulativos.

El trabayu, tituláu "Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino", foi presentáu en Madrid nun actu entamáu pola patronal de los supermercaos, Asedas, y la Confederación Andaluza d'Empresarios d'Alimentación y Perfumería (CAEA). Al eventu asistió José Miguel Herrera, direutor xeneral d'Alimentación del Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hidalgo sostien que los enfoques que nun faen otro que confrontar preciu d'orixe y preciu final xeneren vicios sistemáticos. Estos inclúin la invisibilización de los esllabones entemedios, l'amiestu equivocáu de funciones económiques estremaes, la ignorancia del factor temporal de les campañes agrícoles, la subestimación de la complexidá téunica y el cuestionamientu implícitu de la llexitimidá de los servicios ufiertaos. Según l'economista, "estes llimitaciones fomenten percepciones equivocaes y pueden derivar en soluciones populistes, mentanto qu'un análisis rigorosu demuestra que los precios respuenden a factores económicos lexítimos".

L'estudiu propón una metodoloxía basada en seis requisitos fundamentales pa cualquier análisis seriu: identificación dafechu de tolos esllabones (coles sos funciones, costos, valor añadíu y riesgos), precisión na definición de precios (considerando calidá, disponibilidá y temporalidá), validación multi-fonte de datos, representatividá estadística de les amueses y actualización sistemática con siguimientu periódicu.

La metodoloxía estrema cuatro niveles comerciales nidios: orixe (producción primaria), tresformación (manipulación y procesáu), mayorista (plataformes, distribución y loxística) y minorista (venta al consumidor). D'esti xeitu, reconozse la "complexidá real" de les cadenes agroalimentarias españoles.

L'informe aplica esti enfoque a cinco cadenes concretes: aceite d'oliva, lleche, pollu, llimón y pataca. En caúna detállase'l valor añadíu que da cada esllabón y los costos específicos qu'aguanta, enseñando cómo se constrúi'l preciu final.

Ensin especulación

Ente les conclusiones del documentu rescampla "l'alta eficiencia alcanzada pola cadena agroalimentaria española depués de décades d'anovación teunolóxica y optimización de procesos". Amás, les variaciones de precios ente campañes "atribúyense principalmente a factores como les condiciones climátiques o la disponibilidá de variedaes, y non a práutiques especulatives".

Manuel Hidalgo ye llicenciáu en Ciencies Económiques pola Universidá de Sevilla y doctor pola Universidá Pompeu Fabra. Foi Secretariu Xeneral d'Economía de la Xunta d'Andalucía (2019-2020) y direutor de l'Axencia Andaluza de la Competencia y de la Regulación Económica (2020).

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