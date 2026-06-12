La teunolóxica Altia, una multinacional con más de 30 años especializada en soluciones dixitales, aporta a Asturies con 50 trabayadores

La teunolóxica española Altia, especializada en servicios dixitales a empreses y organismos públicos, va aportar físicamente a Asturies con una sede allugada nel Parque Científicu y Teunolóxicu de Xixón. Ellí va empezar a trabayar un equipu inicial de 50 profesionales, anque la compañía cuenta doblar plantía.

L'entamu d'Altia foi anunciáu va unos díes pol so presidente, Constantino Fernández, y el responsable del nuevu centru en Xixón, Juan José Parada.

Altia ye una multinacional con más de 30 años de trayeutoria especializada nel desenvolvimientu de soluciones dixitales. Tien actividá n'Asturies dende fai más d'una década y desarrolló proyeutos pal Principáu, dellos conceyos y la Universidá d'Uviéu. A escala nacional tien veceros como Banco Santander, Stellantis, Iberostar, Vodafone, Aena o el Gobiernu d'España.

Altia tien más de 4.200 profesionales y ta presente nuna decena de países. La empresa cotiza dende 2010 nel BME Growth, mercáu bursátil pa proyeutos n'espansión, y algamó unos ingresos perriba de los 300 millones d'euros en 2025

El direutor executivu de l'Axencia Sekuens, David González, y Constantino Fernández firmaron esti día un conveniu que va permitir la cesión temporal d'un espaciu a la empresa nel Parque Tecnolóxicu xixonés.

Pela so parte, el conseyeru de Ciencia, Industria y Empléu, Borja Sánchez, afirmó que la incorporación de la compañía "refuerza'l posicionamientu d'Asturies como territoriu interesante pa la inversión anovadora".

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