Yá hai feches pal XLIV Congresu Internacional de Filoloxía y Cultura Asturianes
S. C.
L'Academia de la Llingua Asturiana anunció esti miércoles pasáu que'l XLIV Congresu Internacional de Filoloxía y Cultura Asturianes (CIFCA) (antigües Xornaes Internacionales d'Estudiu) va celebrase n'Uviéu los díes 3, 4 y 5 del mes de payares d'esti añu 2026.
Tamién se dio cuenta de que sigue abiertu'l plazu pa unviar propuestes de comunicaciones. Pa ello, hai que mandar al corréu informacion@alladixital.org el títulu de la mesma xunto a un resume, de 200 a 300 pallabres, onde se conseñen los oxetivos, el desarrollu y unes referencies bibliográfiques.
Fae falta tamién axuntar los siguientes datos personales: nome y apellíos, númberu de documentu d'identidá, teléfonu y corréu electrónicu pa les comunicaciones. El día 21 de xunu de 2026 ta previsto zarrar la receición de propuestes. Les comunicaciones aceutaes van recibir un avisu de confirmación al traviés del mesmu corréu electrónicu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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