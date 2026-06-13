Hunosa enriquez el so Archivu Históricu cola documentación de la Cámara Minera d'Asturies

L'Archivu Históricu d'Hunosa incorpora a la so colección los fondos documentales de la Cámara Oficial Minera d'Asturies, un órganu creáu nos años 20 del sieglu pasáu pal fomentu de l'actividá minera. Coincidiendo col Día Internacional de los Archivos (celebráu'l 9 de xunu pasáu), la compañía anunció que va habilitar un nuevu espaciu espositivu nel emblemáticu Pozu Fondón —sede l'Archivu—, nel que va enseñar, ente otros materiales, "muebles y enseres recuperaos de la sede del ente cameral, ensin actividá pola baxa de les empreses que la constituyíen" (anguaño namás queda abierta Hunosa ).

La Cámara Oficial Minera d'Asturies llegó a axuntar a más d'un centenar de compañíes. Anque'l pesu recayía nes empreses que sacaben carbón, tamién formaron parte esplotaciones de fierro, caolín, antracita, cinabriu, arsénicu, mercuriu, cuarzu, fluorita, solomía, barita, yelsu y cementu. Los fondos documentales, señalaron dende Hunosa, "enriquecen l'archivu históricu, apurriendo al traviés de los sos legaxos una visión más global de la minería n'Asturies a lo llargo de cerca d'un sieglu y apurriendo una información estadística de máxima relevancia, fundamental pal estudiu y la investigación".

L'Archivu abrió en 2022 les sos puertes al públicu. L'equipamientu va inaugurar a lo llargo del branu un espaciu espositivu dedicáu a la Cámara Oficial Minera d'Asturies recreando delles de les sos estancies n'estremaes décades: la sala de xuntes, el despachu del presidente, conserxería ...

Con esta nueva incorporación, el centru axunta yá 30 fondos documentales que permiten "ilustrar el pasáu de recién y componen una semeya d'una actividá económica y d'una cultura, revelando cómo yera la vida nes cuenques mineres, nos sos pozos ya instalaciones".

Cesión de la pinacoteca al Principáu

Dientro del activu de la Cámara Minera d'Asturies tamién esisten delles obres d'arte —na so mayoría de temática minera ya industrial— que decoraben dalguna de les estancies de la mesma sede social de la institución, n'Uviéu, que, amás de ser creaes por autores y pintores reconocíos, tienen una gran importancia cultural y hestórica. Ello ye que son obres d'autores como Paulino Vicente, César González-Pola o Eugenio Tamayo. Estes obres cediéronse al Principáu d'Asturies.

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