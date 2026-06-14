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Alianza ente Alsa ya Indra pa xestionar la rede d'autobuses del megaproyeutu turísticu de Qiddiyah, n'Arabia Saudita

Una plataforma teunolóxica va permitir monitorizar y controlar en tiempu real una flota de 156 autobuses que va conectar Riad colos parques temáticos de la nueva ciudá d'ociu

Recreación de la futura ciudá turística de Qiddiya.

Recreación de la futura ciudá turística de Qiddiya.

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Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

La compañía d'orixe asturianu Alsa axudicó a Indra Group la xestión dixital de la rede completa d'autobuses interurbanos que va operar nel nuevu megaproyeutu de parques turísticos y d'ociu de la ciudá de Qiddiyah, asitiáu a 40 kilómetros de Riad, la capital d'Arabia Saudita. Indra va entamala con una plataforma teunolóxica integrada que va permitir monitorizar y controlar en tiempu real una flota de 156 autobuses, 126 d'ellos vehículos eléctricos, que va dar serviciu a los visitantes de Qiddiyah y que va ser operada pol consorciu Alsa-Hafil (integráu pola empresa española y la so socia saudita) a lo llargo d'ocho años por 500 millones d'euros.

La ciudá de Qiddiya va tener 12 parques temáticos, incluyíu un circuitu de Fórmula 1, amás de complexos deportivos, espacios culturales y d'ociu. Cuéntase con que la nueva ciudá tenga una población de más de 600.000 habitantes y pal so desenvolvimientu ye clave la conexón per carretera con Riad. El tresporte públicu va ser operáu por Alsa-Hafil y la xestión dixital va correr a cargu d'otra compañía española, Indra.

Fontes d'Indra destacaron que la so solución ufierta una visión integral de tola rede de tresporte y supervisa'l serviciu, dende la puntualidá y regulación hasta la calidá, lo mesmo que'l estáu de la infraestructura. Esti sistema va ser clave pa la operación de la conexón interurbana Riad–Qiddiyah, facilitando l'accesu direutu de los visitantes dende la capital, lo mesmo que'l serviciu park & ride, destináu a conectar los aparcamientos colos parques d'ociu. La solución teunolóxica desarrollada por Indra va ufiertar a los viaxeros un serviciu puntual, predecible y seguru, con información en tiempu real y soluciones que meyoren l'accesibilidá y la comodidá. Amás, va afalase l'usu del tresporte públicu, contribuyendo a menguar la conxestión y les emisiones, en llinia colos oxetivos de sostenibilidá del proyeutu y cola visión d'Arabia Saudita d'impulsar una movilidá más llimpia y eficiente.

Los vehículos de Alsa van tar equipaos con sistemes embarcaos desenvueltos por Indra, qu'integren teunoloxíes d'última xeneración como comunicaciones 5G, videovixilancia, contéu automatizáu de pasaxeros y consoles pa conductores, amás de soluciones multimedia d'información al viaxeru. La solución teunolóxica SAE d'última xeneración encóntase nun Centru de Control d'Operaciones na nube, entamáu yá con ésitu por Indra nun gran númberu de ciudaes, como Brisbane, n'Australia, onde xestiona tola flota de Brisbane Metro y d'un xeitu intermodal a lo llargo de 21 kilómetros de víes con vehículos 100% eléctricos.

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Esti proyeutu axúntase a otros entamos estratéxicos de movilidá d'Indra na rexón, onde la compañía xestiona de manera integral el sistema de ticketing de la rede de tresporte públicu de Riad, qu'inclúi la venta de billetes y control d'accesos d'autobuses, metro y BTR. Asina mesmo, ye'l sociu teunolóxicu clave na operación ferroviaria de la llinia d'alta velocidá que xune La Meca y Medina y caltien aliances con Saudi Arabia Railways (SAR) pa contribuyir cola so teunoloxía a l'anovación na xestión del tráficu ferroviariu y la señalización dixital n'Arabia Saudita.

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