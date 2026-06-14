L'uvieín Iyán Castaño Molleda lleva'l premiu "Nicanor Piñole" de pintura de Samartín del Rei Aurelio

L'artista uvieín Iyán Castaño Molleda llevó'l premiu Nicanor Piñole nel XXVII Certame Nacional de Pintura de Samartín del Rei Aurelio, con una cartografía marina qu'interpreta les güelgues y relieves depositaos pel mar sobre la marina asturiana. "Un lirio en el fondo", títulu que da nome a la obra, puede contemplase na Casa de la Xuventú hasta'l 19 de xunu, nuna esposición que recueye otres doce obres finalistes escoyíes d'ente un total de 109 presentaes a concursu procedentes de toles comunidaes autónomes.

Grafismu esperimental

Iyán Castaño Molleda ye un artista mozu, graduáu en Belles Artes pola Universidá del País Vascu, que nes sos obres “apuesta pol grafismu esperimental, fundiendo'l grabáu cola pintura”, alredor de temátiques que van dende “lo efímero y lo eterno, a lo descomanao, y la guapura indomable de la naturaleza”.

Dende 2023 collechó dellos reconocimientos como'l Premiu Asturies Xoven d'Artes Plástiques, el Premiu al Meyor Artista Emerxente d'ArtMadrid 2026 o la Mención d'Honor nel Certame d'Arte de L.luarca. Amás, en 2024 foi escoyíu ente los pintores finalistes del Piñole.

El xuráu del certame, compuestu por Juan Fernández Álava, Natalia Alonso Arduengo y Pablo Rodríguez Fernández de la Vega, decidió premiar ‘Un lirio en el fondo’ d'ente les más de cien obres presentaes, con una dotación de 1.500 euros. Destaquen del cuadru “la poética visual d'un llinguaxe qu'usa los mínimos ingredientes téunicos pa llograr la máxima espresividá”, lo mesmo que “la evocación del tránsitu de la esistencia”, según describen.

Esposición

La esposición completa coles obres escoyíes del Piñole puede visitase na Casa de la Xuventú, de llunes a vienres, de 10.00 a 13.00 hores y de 17.00 a 21.00 hores, hasta'l 19 de xunu.

Nel mesmu edificiu espónense los dibuxos de la categoría escolar del certame de pintura que fueron escoyíos nesta edición, un total de 28 creaciones presentaes por escolinos de los colexos municipales, dende infantil hasta secundaria.

La entrega de premios va tener llugar el miércoles día 17 de xunu a les seis de la tarde, nel Aula Cultural “Onofre Rojo”, en Sotrondio, presidida pol alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la conceyala de Cultura, Cintia Ordóñez, qu'esti día visitaron entrambes dos esposiciones.

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