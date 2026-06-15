Una inversión de 24 millones va afitar la térmica de Soto Ribera como reserva eléctrica d'Asturies

La conversión a gas de la última central térmica de carbón d'Asturies, la de Sotu de Ribera , va costar 24,3 millones d'euros. El plan de tresformación, adelantáu por LA NUEVA ESPAÑA y qu'entá tien de ser ratificáu pola dirección d'EDP, va entamase en dos fases. Na primera, que se va completar a finales de 2027, la central yá va utilizar como combustible gas natural. Y na segunda, que se va completar a finales de 2030, va incrementar la so potencia instalada.

El grupu 3 de carbón de Soto Ribera tien una capacidá nominal de xeneración de 350 megavatios (MW) y púnxose en serviciu en 1984. En coherencia coles sos llinies estratéxiques de descarbonización, EDP presentó en xunetu de 2023 la solicitú de cierre del grupu. Sicasí, la situación actual de la rede eléctrica n'Asturies –qu'entá tien pendiente'l desenvolvimientu del denomináu "aniellu central", planiáu fai 18 años– nun permiten el cierre, porque'l grupu 3 de Soto Ribera ta consideráu pol operador del sistema (Rede Eléctrica ) como instalación necesaria pa garantizar la seguridá del suministru n'Asturies.

EDP quier avanzar na so descarbonización, pero al tiempu tien de caltener operativu'l grupu 3 como reserva de xeneración eléctrica. Nesi contestu, la solución entamada ye reconvertir la instalación, pasando de central de carbón a central de gas, como yá se fexo col grupu 2 d'Aboño. Los trámites tán en marcha, anque EDP entá nun tomó una decisión definitiva sobre la so execución. L'anteproyeutu de conversión del grupu a gas cuenta facese con una inversión de 24,3 millones d'euros estremada en dos fases.

Primer fase

Va suponer una inversión 15,87 millones y cuentase que tea completada n'avientu de 2027. La obra inclúi'l cambi de la caldera del grupu 3 pa que pueda consumir como combustible gas natural en cuenta de carbón, y la estensión de la so vida útil 12 años. Depués de la reforma va pasar a tener una capacidá máxima de producción eléctrica de 250 MW brutos, que supon poco más del 70% de la potencia actual y que va permitir atender les necesidaes planteaes por Rede Eléctrica d'España pa resolver les llimitaciones actuales de la rede y dar estabilidá.

Segunda fase

Va suponer una inversión adicional de 8,43 millones d'euros y va completase n'avientu de 2030 si les necesidaes del sistema, el mercáu o la demanda eléctrica lo xustifiquen. Va entamase una ampliación de la capacidá de xeneración per aciu de gas natural en 100 MW adicionales, hasta algamar una potencia nominal del grupu de 350 MW, que coincide cola capacidá máxima d'evacuación hacia la rede de 400 kilovoltios. El proyeutu inclúi la instalación de nuevos quemadores ya ignitores de gas natural y la execución de nueves infraestructures p'aumentar la capacidá de suministru de gas natural.

Colos cambios previstos va esaniciase'l consumu de carbón lo que va implicar meyores ambientales significatives, como la rebaxa de les emisiones contaminantes a l'atmósfera, la mengua de les emisiones sonores, el recorte de la xeneración de residuos y la mengua de los arramaos xeneraos.

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