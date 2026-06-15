La teunolóxica Inetum va recortar 404 empleos, pero nun concreta l'impactu n'Asturies

L'espediente de regulación d'empléu (ERE) de la multinacional teunoloxíca Inetum n'España va afectar, al cabu, a 404 trabayadores, pero sigue tovía la incertidume sobre'l so impactu nos centros d'Asturies, onde trabayen más de 300 persones. Inetum ye l'antigua GFI, qu'en 2019 adquirió Informática El Corte Inglés (IECISA).

Inetum axuntóse a otres multinacionales del sector de les teunoloxíes de la información, como ye'l casu de la tamién francesa Capgemini, a la d'axustar les sos plantíes n'España en viendo los cambios que se producíen nel sector (el principal d'ellos el surdimientu de la intelixencia artificial) y la fuerte competencia nel mercáu.

La compañía proponía primeramente la salida de 456 trabayadores (aprosimao'l 5% de la plantía n'España), pero depués de les negociaciones colos representantes de los trabayadores (de los sindicatos UXT, CC OO, Fetico y Valorian) alcordóse un ERE qu'afecta a 404 trabayadores, lo que supon una reducción de más del 11%. Sicasí, entá se desconoz l'impactu que la midida va tener nos centros de trabayu d'Uviéu y Blimea, nel conceyu de Samartín del Rei Aurelio, onde la compañía tien más de 300 trabayadores.

"La llista definitiva inda nun esiste", señalaron fontes del sindicatu Fetico, qu'apuntaron que'l númberu final d'afectaos n'Asturies va depender del resultáu del procesu d'adscripción voluntaria abiertu pola empresa pa determinaos puestos y de l'aplicación posterior de los criterios apautaos pa escoyer les salíes (ente elles l'adscripción al centru d'empleabilidá o la evaluación del desempeñu).

Queden escluyíos del procedimientu de regulación d'empléu colectivos consideraos especialmente sensibles, ente ellos los mayores de 50 años, persones con discapacidá, families monoparentales, víctimes de violencia de xéneru o ún de los miembros de matrimonios que trabayen na compañía.

El pactu pa l'aplicación del ERE incorpora indemnizaciones equivalentes a les d'un despidu improcedente (33 díes por añu trabayáu con una máximu de 24 mensualidaes), una compensación mínima garantizada de 10.000 euros brutos y un plan d'acompañamientu pa la recolocación de doce meses financiáu íntegramente pola compañía.

Inetum tien n'España centros de trabayu en Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudá Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La Coruña, Vizcaya, Les Palmes, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badajoz, Valladolid, La Rioxa y Asturies.

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