ArcelorMittal retrasa a finales d'añu l'entamu de la producción na acería eléctrica de Xixón

El fornu híbridu d'arcu eléctricu d'ArcelorMittal en Xixón, una de les pieces claves del plan de descarbonización de la compañía n'Asturies, va empezar a producir aceru "a finales d'añu". Les obres, que contaben tar remataes primeramente pal primer trismestre d'esti añu, entá nun se completaron. Fontes de la compañía señalaron qu'agora se preve que concluyan "esti branu". Depués, va facer falta un periodu d'arranque que va durar dellos meses.

La multinacional siderúrxica espera una recuperación del mercáu européu del aceru nel segundu semestre d'esti añu coles midíes aprobaes pola UE. El mecanismu d'axuste en frontera por carbonu (CBAM, poles sos sigles n'inglés) xunto col recorte nun 47% de la cuota d'importaciones d'aceru llibre d'aranceles y la imposición d'un gravame del 50% pal restu, con una entrada en vigor que se cuenta facer el 1 de xunetu, "reaxusta estructuralmente les perspeutives de la industria siderúrxica europea", señalaron fontes d'ArcelorMittal, que destacaron que la mengua de les importaciones va favorecer un aumentu de los índices d'usu de les sos capacidaes de producción d'aceru. Asina, la multinacional ta poniendo echando a andar los fornos altos paraos (como'l de Fos en Francia y el Dabrowa en Polonia) y cuenta incrementar la so capacidá de producción cola puesta en marcha del nuevu fornu d'arcu eléctricu de Xixón y l'ampliación del fornu eléctricu de Sestao.

Sicasí, l'aportación del fornu eléctricu de Xixón, que va tener una capacidá de producción de 1,1 millones de tonelaes d'aceru anuales, nun va llegar hasta finales d'añu. ArcelorMittal acaba de publicar el so "Fact book" (llibru de datos) correspondiente a 2026 y nél, nel apartáu dedicáu a España, destácase que "un finxu na estratexa de descarbonización d'ArcelorMittal ye la construcción d'un nuevu fornu d'arcu eléctricu (EAF) na so planta de Xixón". Nel documentu señálase que "s'espera que la planta, con una inversión de 213 millones d'euros, empiece a producir a finales d'esti añu".

Fontes de la compañía precisaron que la nueva estimación del fin de les obres del fornu "ye esti branu" pa "empezar depués la curva d'arranque habitual, colo que realmente va empezar a producir a finales d'añu".

La transición de la producción n'altu fornu a un procesu EAF qu'utiliza chatarra y fierro de reducción directa va menguar les emisiones de CO2 en más del 35% na fase inicial y, una vegada puestu a funcionar dafechu, l'aforru d'emisiones podría algamar hasta un millón de tonelaes de CO2 equivalente al añu.

L'acería de Sestao

Los llabores d'arranque de l'acería eléctrica de Xixón –dedicada a productos llargos como alambrón y carril– va facese al empar de los llabores d'ampliación de la capacidá de l'acería de Sestao, en Vizcaya –dedicada a productos planos–. El "Fact book 2026" de la compañía apunta que "en Sestao, anguaño tamos ampliando la capacidá de producción d'aceru plano recicláu y anovable XCarb hasta 1,6 millones de tonelaes pa finales de 2026. Una posición ventaxosa, por que bien pocos productores n'Europa son quien a producir aceru con baxes emisiones de carbonu per aciu del procesu EAF na actualidá".

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