Xuan Xosé Sánchez Vicente ingresó nel Ridea: "Pa un montón d'asturianos, a lo llargo demunchos sieglos, si nun había llingua nun había identidá"

El Real Institutu d'Estudios Asturianos (Ridea) acoyó va unos díes l'actu formal d'ingresu de Xuan Xosé Sánchez Vicente como miembru correspondiente, nuna sesión presidida pola conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, na que'l nuevu académicu recibió de manes de Ramón Rodríguez el diploma acreditativu primero de pronunciar el so discursu, tituláu "Tresallá de los puertos. Estampes de la emigración. La Llingua como identidá personal y colectiva". El nuevu miembru del Ridea empezó la so intervención con una alusión a los que "solmenen les puertes" de la institución, nuna alusión al pidimientu del coordinador xeneral d'IX n'Asturies de sustituyila por una Academia de la Cultura y les Ciencies d'Asturies.

Sánchez Vicente filó nel so discursu d'ingresu versos y reflexones sobre la emigración y la llingua asturiana, conseñando'l so pesu históricu y la so trescendencia como elementu identitariu. "Pa un montón d'asturianos a lo llargo de munchos sieglos si nun había llingua nun había identidá", fixo notar. Sánchez Vicente rescató anécdotes y episodios históricos glosaos o celebraos con poesíes n'asturianu, noticies de los periódicos del sieglu XIX, de "tresallá" los puertos de montaña y de los marítimos, de los asturianos emigraos a otres comunidaes españoles y de los que s'instalaron nes colonies. Asina cuntó, recuperando la noticia d'un periódicu de la dómina, cómo en 1854 españó un alderique ente asturianos y gallegos sobre les sos respeutives llingües, a cuentu, ente otres cuestiones, del usu de la "u" por unos y por otros. Remembró, tamién recuperándolu de la prensa, el discutiniu ente dos cocheros asturianos, Xuan y Toribio, en Madrid sobre l'usu del sombreru chambergo, na qu'intercambien insultos como "babayu" o "mazcayu”.

A lo llargo del so discursu, el nuevu miembru del Ridea avanzó hacia otres llatitúes. Sánchez Vicente aludió al recibimientu en Puertu Ricu en 1895 al capitán de navíu Fernando Villamil, con una poesía n'asturianu, y a la qu'en 1891, en Filipines, y-ufiertáron a un obispu navetu, celebrada tamién con un poema.

El miembru de númberu del Ridea Javier Junceda foi l'encargáu de presentar a Sánchez Vicente, repasando la so trayectoria y avanzando'l conteníu de la so disertacion, na que "Xuan Xosé va y vien d'América". "Seique eses obres qu'él va compartir nunos momentos respuendan al llamentu quexumosu de los emigrantes que recuerden nesos cantares el terruñu", especuló, como prólogu. Na so semblanza, Junceda destacó que "Xuan Xosé milita nun asturianismu nel que non cuesta militar" y que nun convirtió "nun credu", con una actitú "non dogmática". "Nun pretende imponer, el suyu va de convencer", amestó. Pa facese bona idea de la so trayectoria y el so talante, Junceda encamentó consultar la obra de Jose Manuel Vaquero sobre la etapa preautonómica, presentada apocayá nel Ridea, y na que queden perfeutamente conseñaos.

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