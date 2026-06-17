Inversión pal caltenimientu de carretes n'Asturies: 32 millones
Los trabayos van desarrollase na A-63, A-66 y N-630, tomando un centenar de kilómetros de carreteres estatales na comunidá
Sixto Cortina (Traducción)
Les carreteres estatales que traviesen Asturies van recibir una inversión de 32,35 millones d'euros pa trabayos de caltenimientu, mantenimientu y meyora de la seguridá vial. El Conseyu de Ministros autorizó esti día al Ministeriu de Tresportes y Movilidá Sostenible a licitar el contratu correspondiente al denomináu sector 2 de la Rede de Carreteres del Estáu na comunidá autónoma, una actuación que va afectar a cerca d'un centenar de kilómetros de víes y que va tener una duración inicial de trés años.
La inversión forma parte del programa estatal de caltenimientu de carreteres y va permitir actuar sobre delles de les principales exes viaries asturianes. En concretu, los trabayos van desarrollase na autovía A-63, ente Uviéu y Grau; na A-66, principal conexón ente Asturies y la Meseta; na carretera nacional N-630, amás de nes víes O-11 y O-12. En total, van vese beneficiaos 96 kilómetros de carreteres estatales en territoriu asturianu.
Amás de los llabores ordinarios de caltenimientu, el contratu contempla actuaciones específiques pa reforzar la seguridá vial na A-66. Los trabayos van concentrase nel tramu ente los kilómetros 38,2 y 39,9 de l'autovía, onde se van executar meyores destinaes a incrementar les condiciones de circulación y menguar riesgos pa los conductores.
El contratu autorizáu pol Executivu central forma parte d'un paquete nacional estremáu en 29 llotes y va tar vixente a lo llargo de trés años, anque va poder prorrogase otros dos y, adicionalmente, hasta nueve meses más si ficiera falta.
Dende'l Ministeriu destaquen qu'estes actuaciones van muncho más allá del simple asfaltáu de carreteres. Ente los trabayos que se cuenten facer ta la vixilancia y atención d'accidentes, los dispositivos de vialidá iverniza pa entamala coles nevaes y xelaes, el caltenimientu d'instalaciones, los sistemes de comunicación y la xestión d'incidencies que puedan afectar al tráficu. Tamién s'inclúin estudios de seguridá vial y actuaciones pa caltener en bon estáu tolos elementos que formen parte de la infraestructura viaria.
La inversión incorpora al empar criterios medioambientales. Los pliegos de contratación van esixir midíes destinaes a meyorar la eficiencia enerxética y menguar les emisiones acomuñaes al caltenimientu de les carreteres. Ente elles figuren actuaciones d'aforru enerxéticu nel llume, l'impulsu al autoconsumu, la incorporación de vehículos eléctricos y la ellaboración d'un plan de descarbonización por parte de la empresa axudicataria. L'oxetivu ye avanzar hacia un balance neutru en carbonu a lo llargo de la execución del contratu.
El Ministeriu de Tresportes señala qu'estes inversiones busquen garantizar que la Rede de Carreteres del Estáu caltenga unes condiciones afayadices de circulación, accesibilidá y seguridá pa los usuarios, de la que s'optimicen los recursos públicos destinaos al caltenimientu de les infraestructures viarias.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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