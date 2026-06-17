Retorna la "Gran H.oguera Flotante" de Villanueva, n'agües del ríu Seya, depués de cerca de dos décades d'ausencia

La nueva y entusiasta comisión de fiestes de San Pedro de Villanueva, en Cangues d'Onís, decidió otorgar l'honor de prender la XLIV Gran H.oguera Flotante al corredor Toño Gutiérrez Meré, destacáu por ser l'únicu en rematar les 22 ediciones de La Travesera Integral Picos d'Europa y un queríu vecín de La Vega los Caseros (Parres). Ello ye ún de los eventos más tradicionales de la cuenca del Seya y qu'esti 2026 retorna al calendariu festivu de la comarca depués de, nada menos, que diecisiete años d'ausencia.

La cita va ser el 27 de xunu, a les 00.00 hores, nuna nueche máxica na que la h.oguera va derromper les agües del Seya pasando pelos puentes "vieyu" y "nuevu", al tiempu que la pirotecnia alluma'l cielu de Villanueva y La Vega los Caseros.

Convien recordar que'l sábadu pasáu, na ventiava segunda edición de La Travesera Integral Picos d'Europa, Toño Gutiérrez Meré (GM Ensidesa-Xixón) clasificóse nel puestu 186, y tamién quedó quintu na so respeutiva categoría veteranu C, en completando'l duru y esixente itinerariu en 19 hores 35 minutos y 41 segundos. Participó en ventidós ocasiones y les ventidós remató la carrera.

Esta prueba, de 74 kilómetros de percorríu (y más de 6.500 metros de desnivel positivu), tien salida n'El Repelao de Cuadonga (Cangues d'Onís) y arcu de meta puestu n'Arenas de Cabrales. Na última edición tuvo 450 corredores inscritos, siendo protagonista nesta ocasión l'afogadizu calor nes hores centrales de la xornada.

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