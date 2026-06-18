CaleyAvilés dobla les sos rutes pa redescubrir la ciudá n'asturianu

CaleyAvilés vuelve esti branu con una ufierta reforzada pa redescubrir la ciudá al traviés del asturianu. La Estaya de la Llingua de la Conceyalía de Normalización Llingüística presentó esti día un ciclu de seis visites empobinaes gratuites ente xunu y setiembre, el doble que l'añu pasáu, con percorríos per dalgunos de los espacios más emblemáticos d'Avilés.

Cada ruta va tener una duración aprosimao d'hora y media, va empezar a les 19.00 hores y va tener un máximu de 20 places, polo que va facer falta inscribise enantes. La propuesta busca combinar ociu, patrimoniu y promoción llingüística polos meses de mayor actividá, con especial atención a residentes y visitantes.

El programa va entamar el vienres 26 de xunu con una visita al Avilés medieval, con salida dende la plaza d'España y parada na capiella de las Alas, amás d'esplicaciones sobre los resclavos de la Edá Media qu'entá caltien el cascu históricu, ente ellos los llenzos de muralla recuperaos apocayá. En xunetu celebrarán dos salíes: el vienres 10, dedicada al enanche barrocu y al Palaciu de Valdecarzana, y el miércoles 22, con un paséu en lancha pela ría d'Avilés y visita al Espaciu Portus.

Agostu yá tien tamién dos propuestes, con una ruta pel Parque La Ferrera el vienres 7 pa conocer árboles autóctonos como'l texu y el carbayu, y otra'l vienres 21 al campusantu de La Carriona, ún de los grandes espacios patrimoniales de la ciudá, con visita al so centru d'interpretación. El ciclu cerrará'l vienres 11 de setiembre col Avilés de lleenda, un percorríu per histories populares y relatos arreyaos a la mitoloxía asturiana.

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