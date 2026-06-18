Soníu ambiental, vibraciones y proyecciones n'alta calidá: la "mina virtual" de Mieres va empezar a funcionar esti branu
La estructura que va acoyer la sala inmersiva yá ta puesta nel esterior del pozu Santa Bárbara y va entamar agora un períodu de pruebes
Sixto Cortina (Traducción)
El Conceyu de Mieres entamó esti día la instalación de la sala inmersiva del pozu Santa Bárbara. "Depués de mangala nel espaciu que va ocupar na parte esterior del pozu, va empezar un periodu de prebes primero de la so puesta en funcionamientu que se cuenta facer esti branu", indicó la conceyalía de Turismu, que dirixe Álvaro González.
El proyectu traxo una inversión de cerca de 167.000 euros y céntrase na instalación d'una estructura modular qu'alluga una sala inmersiva que va permitir ufiertar una esperiencia, "afayadiza pa públicos de toa triba, ensin barreres físiques y accesible dafechu, de visitar l'interior d'una mina de carbón ufiertando asina un viaxe al pasáu del primer pozu mineru declaráu Bien d'Interés Cultural (BIC) nel nuesu país. Soníu ambiental, vibraciones y proyecciones n'alta calidá son delles de les exes d'esti proyeutu executáu nel marcu del Plan de Sostenibilidá Turística en Destín del Monte Central y financiáu por fondos de la Unión Europea-NEXTGenerationEU", apuntó'l gobiernu local.
Esta actuación, señalaron les mesmes fontes, "enxaretase na apuesta del Ayuntamientu de Mieres por afitar el conceyu como destín emerxente nesti casu amestáu al patrimoniu y la historia del conceyu". Una estratexa de dinamización turística y económica, añadieron que "ta dando importantes resultaos con un incrementu del turismu y de l'actividá amestada a esti sector".
"Apostamos pola anovación pa siguir impulsando propuestes novedoses qu'atraigan turismu aprovechando tolos recursos que tenemos", señaló'l conceyal de Turismu, qu'incidió en que proyeutos como esti suponen dar un saltu de calidá na ufierta turística d'un territoriu que se ta convirtiendo nuna referencia nel ámbitu de l'anovación y la teunoloxía amestaes a la promoción turística.
La conversión del Pozu Santa Bárbara nun centru d'esperiencies artístiques "con más de 30.000 visites recibíes y con una ufierta cultural que se va ver complementada agora por esta sala inmersiva, 'Bocamina' o el Retu Territoriu Mineru, son fitos importantes nesta estratexa, lo mesmo que lo ye esta nueva propuesta que depués de la so instalación esti día, va entamar un periodu de pruebes pa que too tea preparao pa la so puesta en funcionamientu esti branu ufiertando un recursu novedosu, distintu y complementariu a otros de los que s'ufierten na nuesa comunidá".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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