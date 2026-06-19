Traducir conversaciones en tiempu real, grabar o "recuperar" l'audición: les gafes intelixentes que yá llegaron a Asturies
La empresa asturiana Óptica Quesada introduz nel mercáu dispositivos ópticos y audiolóxicos con intelixencia artificial, disponibles dende 350 euros
Sixto Cortina (Traducción)
L'anovación nel sector ópticu y audiolóxicu da un pasu más n'Asturies cola llegada de nueves gafes intelixentes capaces de meyorar l'audición y ufiertar funciones avanzaes d'intelixencia artificial. Asina lo anunció esti día Eduardo Quesada, representante de la tercer xeneración d'Óptica Quesada, a lo llargo del actu de presentación.
Ente los productos destacaos atópense les gafes "Nuance", diseñaes pa persones con perda auditiva leve o moderada. Estes gafes integren micrófonos frontales y llaterales que permiten meyorar la calidá del soníu.
"Ye una solución bien discreta y los sos micrófonos permiten escuchar con claridá, inclusive nun ambiente ruidosu", esplicó Quesada. Per otru llau, tamién se dieron a conocer les gafes Meta, "ún de los dispositivos más avanzaos del mercáu", tal que sorrayaron na presentación, que tuvo la presencia del periodista Jesús Álvarez; el responsable de la zona norte de Meta, Pablo Costa; la responsable de la compañía Essilor, Laura de Iñigo, y el responsable de la zona norte de Nuance Audio, Sergio Aparicio.
"Les gafes de Meta tienen cámara de vídeu, faen semeyes y son capaces de traducir, lleer una carta o describir lo que tas viendo", esplicó Quesada. Nesti sentíu, Jesús Álvarez sorrayó que "la teunoloxía siempre va per delantre de nós". "Yo creo qu'estes meyores son bones pa toos", afirmó.
Quesada tamién destacó la importancia de qu'estes anovaciones lleguen a Asturies al traviés d'un referente internacional. "Venimos de la mano d'Essilor, que ye'l líder mundial n'óptica y en audioloxía, que ye'l fabricante de toos estos productos. Da muncha seguridá venir del líder y sabemos que ye un pasu alantre importante", esplicó.
Dambos productos yá tán disponibles nel mercáu y el so preciu ronda dende los 350 euros, nel casu de les Ray-Ban Meta, hasta los 750/800 euros pa les gafes auditives.
Al respeutive del perfil d'usuariu, les gafes Meta tienen un enfoque ampliu, mentanto que les Nuance empobínense más a un públicu senior. "Sobre manera les Meta son unes gafes que son útiles pa tol mundu, por exemplu, a la de viaxar y que te traduzan una conversación", pesacanció Quesada.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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