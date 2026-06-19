Villaverde, investíu Honoris Causa en Normandía: "Reconoz l'alianza ente universidades"

Títulu honoríficu pal rector de la Universidá d'Uviéu, Ignacio Villaverde. La Universidá de Rouen Normandía oficializó nun actu, el miércoles pasáu, el reconocimientu como doctor Honoris Causa pal máximu responsable de la institución académica asturiana. La investidura ye parte de los actos de la selmana internacional que la universidá francesa celebra por cuenta de la so 60.u aniversariu. Villaverde recibió la máxima distinción académica xunto a la profesora brasileña Nilda Guimarães Alves, l'estadounidense Thomas Kelly y la belga Laure Bindels. La última vegada que se celebró una ceremonia d'esti tipu en Rouen foi va yá una década.

Col Honoris Causa quixo reconocese l'aportación científica del rector asturianu como caderalgu de Derechu Constitucional, lo mesmo que la so contribución clave al impulsu de l'alianza Ingenium, qu'axunta a diez universidaes de diez países europeos, ente ellos, Uviéu y Normandía.

El so padrín na ceremonia d'investidura foi Éric Dargent, profesor de Física de Materiales na Universidá de Rouen Normandía ya investigador nel llaboratoriu GPM (Groupe de physique deas matériaux). El so trabayu centróse nel estudiu y carauterización de les propiedaes físiques de los materiales polímeros y ta consideráu tamién como un destacáu xestor académicu. Ye vicepresidente de Relaciones Internacionales de la so universidá y coordina aliances europees d'educación superior y la movilidá estudiantil.

Villaverde encaró l'actu del miércoles como un reconocimientu a la so trayeutoria, al so trabayu en beneficiu de la Universidá pública como un espaciu de pensamientu críticu, compromisu cívicu y cooperación internacional. Pero, al tiempu, entiende que representa un emburrión a l'alianza europea Ingenium, que potencia a una forma d'entender Europa dende'l conocimientu, la diversidá y la collaboración ente universidaes.

El rector viaxó a Rouen acompañáu polos vicerrectores d'Investigación, Irene Díaz; Sostenibilidá, Inés Peñuelas; Internacionalización, Ana Suárez; Planificación Estratéxica, Juan Carlos San Pedro y Docencia, Juan Manuel Marchante. Amás, esti miércoles tuvieron na Universidá de Normandía'l delegáu del rector p'Aliances Internacionales, Jesús Daniel Santos y Juan Rayón, direutor d'Ingenium.

La delegación asturiana entamó alcuentros de trabayu billaterales pa estos díes nos que los vicerrectores van axuntase colos sos homólogos franceses.

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