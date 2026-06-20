Avilés pierde cerca de la metá de les sos descargues de bocarte nuna costera apoderada por Xixón

La rula d'Avilés cerró mayu con una cayida bultable d'actividá al respeutive del mesmu mes del añu pasáu, marcada principalmente pol descensu de les descargues d'anchoa o bocarte. A lo llargo del mes comercializáronse 454.661 kilos d'esta especie, en cuenta de los 872.384 kilos rexistraos en mayu de 2025, lo que supon una mengua del 47,9 por cientu.

La menor entrada de bocarte tuvo un impactu direutu nel balance mensual del puertu. Les descargues totales pasaron de 1.724.598 kilos en mayu de 2025 a 1.000.930 kilos esti añu, un descensu del 41,9%. La facturación tamién menguó, anque d'un xeitu menos intensu, al pasar de 4,59 millones d'euros a 3,51 millones, un 23,6% menos.

Magar esta cayida, el bocarte siguió siendo la principal especie de la rula avilesina. A lo llargo de mayu xeneró 1,35 millones d'euros, mui per delantre de la merluza, qu'algamó una facturación de 1,26 millones d'euros gracies a unes captures de 204.986 kilos y a un preciu mediu de 6,17 euros por kilu, superior al rexistráu un añu primero. N'Avilés el bocarte vendióse, de media, a 2,87 euros por kilu.

Los datos reflexen amás un cambiu na distribución de la costera dientro d'Asturies. Mientres Avilés desembarcó daqué más de 454.000 kilos de bocarte, nel conxuntu del Principáu comercializáronse 2,92 millones de kilos. D'ellos, 2,43 millones de kilos correspondieron a Xixón, que concentró más del 83% de tola anchoa descargada n'Asturies a lo llargo de mayu, siempre según los últimos datos facilitaos pol Gobiernu asturianu al traviés de la conseyería de Mediu Rural y Política Agraria.

La diferencia resulta especialmente significativa si se tien en cuenta que Xixón descargó más de cinco vegaes el volume rexistráu n'Avilés. El bocarte representó amás el 88,58% de toles captures comercializaes nel puertu xixonés, convirtiéndose nel gran motor de l'actividá pesquera de la campaña.

N'Avilés, amás de la mengua de l'anchoa, tamién baxaron especies tradicionalmente importantes como el xurel y l'abril. Sicasí, la merluza caltuvo práuticamente estable'l so volume de captures y aumentó'l so valor económicu, mentanto que la sardina rexistró una evolución positiva lo mesmo en kilos desembarcaos como en facturación.

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