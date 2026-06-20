Cadasa va destinar 1,4 millones en cuatro años a Casu y Sobrescobio, los conceyos qu'alluguen el "grifu d'Asturies"

El Consorciu d'Agües d'Asturies (Cadasa) va destinar 1,4 millones a los conceyos de Casu y Sobrescobiu en cuatro años como compensación pol usu de los pantanos (Tañes y Rusecu) esistentes en dambos conceyos. La inversión, según Cadasa, contribúi a "caltener la calidá del agua de los pantanos qu'abastecen a gran parte d'Asturies y a impulsar midíes de desarrollu económicu y social nos conceyos afectaos". Xunto a los dos conceyos del parque de Redes tamién se suscribió un conveniu asemeyáu con Villayón, por un valor de 388.000 euros.

El conveniu suscritu con Sobrescobiu publicóse nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies va unos díes y afita una aportación global de 560.000 euros a lo llargo de cuatro anualidaes (2026, 2027, 2028 y 2029). L'alcalde coyán, Marcelino Martínez, señaló qu'estes compensaciones "yá se vienen recibiendo dende va años frutu del alcuerdu al que se llegó nel so día con Cadasa, pero agora formalícense nun conveniu plurianual". El conveniu con Casu tamién se publicó nel Bopa, por un montante de 840.000 euros, repartíu tamién en cuatro años.

Actuaciones

Les inversiones van destinase a actuaciones "venceyaes al ciclu integral del agua y a la preservación ambiental nos conceyos de Villayón, Casu y Sobrescobio, conceyos nos que s'alluguen infraestructures hidráuliques estratéxiques pal suministru d'agua a gran parte d'Asturies", esplica Cadasa, qu'amesta que "la inversión articúlase al traviés de convenios de collaboración" suscritos ente la entidá y los respeutivos conceyos con "l'oxetivu de desarrollar actuaciones empobinaes a protexer la calidá de les agües de les cuenques y pantanos qu'abastecen los sistemes xestionaos pol Consorciu, al tiempu que promover midíes de calter socioeconómicu y ambiental que contribuyan a meyorar la calidá de vida de la población d'estos conceyos".

Nel casu de Casu y Sobrescobio, los alcuerdos tán venceyaos a la protección del sistema hidráulicu asociáu a los pantanos de Tañes y Rusecu, fundamentales pal suministru d'agua de calidá a más de 770.000 habitantes del área central y costera d'Asturies. "Dambos conceyos formen parte amás del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes, y el so caltenimientu resulta esencial pa garantizar el bon estáu de les mases d'agua".

Pela so parte, el conveniu con Villayón, apuntaron les mesmes fontes, "va permitir financiar actuaciones dientro del ciclu integral del agua y de preservación ambiental na redolada del embalse d'Arbón, infraestructura clave pal suministru a los conceyos costeros del occidente asturianu".

Los convenios "contemplen programes d'actuación plurianuales y mecanismos de siguimientu y xustificación de les inversiones, reforzando la cooperación institucional entre Cadasa y los conceyos pa compatibilizar la protección ambiental de los recursos hídricos col desenvolvimientu económicu y social de los territorios qu'alluguen les principales infraestructures de captación y regulación d'agua d'Asturies".

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