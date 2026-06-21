Asturies refuerza'l so compromisu colos derechos humanos con una nueva llei de Cooperación al Desarrollu y la Solidaridá

Asturies sigue reforzando'l so texíu llexislativu. El Conseyu de Gobiernu aprobó'l proyeutu de llei de Cooperatives pal Desarrollu y la Solidaridá, una norma que pon a la comunidá “na vanguardia de les polítiques públiques comprometíes cola xusticia global, nun momentu nel que la cooperación internacional vuelve ser cuestionada y puesta en dulda”.

El testu, qu'agora empieza la so tramitación parlamentaria, convierte'l derechu de muyeres y neñes na exa central de l'acción pública, apostando por una política de cooperación feminista “separada de modelos que la invisibilicen o arrequexen a un segundu planu”.

“Con esta llei, el Gobiernu d'Asturies da un pasu alantre pa impulsar una cooperación tresformadora, empobinada a combatir les causes estructurales de la probeza y la desigualdá, al empar que refuerza'l lideralgu de les muyeres y la so participación dafechu en tolos ámbitos como condición imprescindible pa un desarrollu xustu”, dicen nel Executivu.

Al empar, entámala colos grandes retos globales como les crisis humanitaries y la construcción de paz hasta'l cambiu climáticu, y refuerza la protección de la infancia y de los pueblos indíxenes.

Pa poder facer frente a toos estos ámbitos, la llei afita instrumentos clave como'l Plan Director de Cooperación, qu'amplía la so vixencia a cinco años, regula per primer vegada les estratexes sectoriales y apuesta por una mayor eficacia al traviés de la especialización sectorial, la concentración xeográfica y nuevos xeitos de cooperación.

Tamién inclúi nuevos axentes de cooperación, al empar que reconoz el rol esencial y estremáu de les organizaciones non gubernamentales de desarrollu y de la Coordinadora d'ONGD del Principáu, les entidaes locales y les organizaciones del Sur.

En cuanto al compromisu financieru, l'oxetivu del Principáu ye avanzar hasta destinar a la cooperación el 0,7% de los recursos propios, p'alliniase colos estándares internacionales.

“Con esta iniciativa, el Gobiernu d'Asturies nun refuerza namás el so compromisu cola solidaridá internacional, sinón que define un modelu propiu, más ambiciosu y coherente, que reivindica'l papel de lo público na construcción de sociedaes más xustes ya igualitaries”, sentencien.

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