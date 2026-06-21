La planta de Santa Bárbara en Trubia, premiada pol Colexu d'Inxenieros Industriales

La planta de la empresa Santa Bárbara de Trubia foi reconocida col premiu Entidá Distinguida 2026 nel marcu de los galardones que'l Colexu d'Inxenieros Industriales del Principáu d'Asturies (COIIAS) apurre cada añu pa reconocer la so trayectoria, compromisu y contribución de persones y entidaes al desarrollu de la inxeniería y de la industria. Dende el COIIAS espliquen que'l premiu concédese en "reconocimientu al so destacáu papel históricu dientro del texíu industrial asturianu y a la so relevante actividá anguaño, na que la inxeniería industrial desempeña un papel esencial".

El galardón recoyolu Raúl Marcos, Director de Planta de la Fábrica d'Armes de Trubia ya Inxenieru Industrial. Pa rematar, féxose la entrega de diplomes a los meyores espedientes del cursu, lo mesmo qu'a los recién egresaos del Máster n'Inxeniería Industrial d'esta promoción (2025-2026).

Nesta edición, amás, premióse como Colexáu Distinguíu COIIAS 2026 a Javier Sesma Sánchez, Inxenieru Industrial, por "los sos perdestacaos méritos profesionales y pol so continuu sofitu a la inxeniería al traviés de proyeutos d'algame nacional ya internacional desempeñaos dende estremaos puestos de responsabilidá".

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"