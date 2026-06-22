La posición de la Universidá d'Uviéu nun reputáu ranking mundial: poca meyora y una privada que va llegar a Asturies y puede atayala

El QS World University Rankings 2027, qu'evalúa les 1.500 meyores universidaes del mundu, yá ta publicáu. Y la Universidá d'Uviéu llogra un modestu puestu 932, apenes cinco perriba del añu pasáu, cuando asitió nel puestu 937. L'estudiu ellabóralu la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) col analís de más de 8.000 instituciones en tol mundu y valora estremaos indicadores como la sostenibilidá, la ratio d'estudiantes por profesor, la reputación académica, la empleabilidá o la proyección internacional, sitúandose como'l segundu ránking más prestixosu depués del de Shanghái.

"Estos resultaos reflexen el trabayu que desarrolla la comunidá universitaria y la capacidá de la institución pa caltener una proyección internacional reconocida nuna redolada cada vez más competitiva", celebraron fontes del rectoráu de la Universidá d'Uviéu en conociendo la clasificación, publicada va unos díes. Sicasí, dende la institución reconocen que van tener que "interpretalos con detalle pa identificar fortaleces y oportunidaes de meyora".

Nesta edición, les trés universidaes meyor valoraes son Massachusetts Institute of Technology (MIT), d'EE XX; l'Imperial College London y la Universidá de Stanford, tamién estadounidense. A nivel nacional, la meyor asitiada ye la Universidá de Barcelona, siguida de la Universidá Complutense de Madrid y la Universidá Autónoma de Barcelona, que se ponen nos puestos 165, 199 y 211 del mundu respeutivamente. Dientro d'esa clasificación nacional, la Universidá d'Uviéu ocupa'l puestu 25 de les 48 universidaes españoles incluyíes nel ranking. Per delantre de la institución asturiana apaecen cuatro privaes españoles: la Universidá de Navarra, la IE University, la Universidá Ramon Llull y la Universidá Pontificia de Comillas.

Bien arimada a la Universidá d'Uviéu, nel puestu 935, ta una de les privaes que van desembarcar n'Asturies: la Universidá Europea. "Consideramos importante caltener una trayectoria sólida en docencia, investigación, tresferencia de conocimientu y compromisu cola sociedá asturiana", sorrayen dende la Universidá d'Uviéu.

Tocante a los valores analizaos, la institución académica asturiana destaca na so rede internacional d'investigación, con un 77,2 sobre 100. Tamién en sostenibilidá, onde saca un 67,6 de 100. Dos valores que compensen el restu de parámetros nos que suspende: la so reputación académica ta nun 19,1, los resultaos d'empleabilidá nun 12,6, y, lo peor valorao, el númberu d'estudiantes estranxeros, nel que solo saca un 6,7 sobre 100.

Los valores de la Europea son bien estremaos: los sos fuertes son los estudiantes internacionales (98,4) y la relación de profesor-alumnu (61,7), que compensen les sos notes baxes n'investigación internacional (16,3), empleabilidá (11) y reputación académica (6,7).

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