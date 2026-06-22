TSK llogra trés proyeutos internacionales por más de 400 millones d'euros
La compañía asturiana va facer ciclos combinaos n'Estaos Xuníos ya Israel, lo mesmo qu'una iniciativa europea de materies primes crítiques
Sixto Cortina (Traducción)
El grupu asturianu d'inxeniería TSK, con sede en Xixón, llogró trés contratos internacionales que nuna primer fase axunten más de 500 millones de dólares (equivalente a más de 400 millones d'euros). Los respeutivos alcuerdos son n'Estaos Xuníos, Israel y Europa, y van entamase xunto a socios locales, según informó esti día la compañía.
Asina, TSK firmó un contratu d'inxeniería y xestión de proyeutu pa una instalación de ciclu combináu de 1 xigavatiu (XW) n'Amarillo, nel estáu de Texas. El proyeutu, promovíu por Fermi America (cotizada nel Nasdaq), va integrase nun complexu enerxéticu de gran escala empobináu a atender la creciente demanda intensiva d'enerxía arreyada al desarrollu d'infraestructures d'intelixencia artificial.
La planta va utilizar teunoloxía de Siemens y TSK va ser responsable del diseñu, la inxeniería y la xestión del proyeutu en collaboración con Siemens Energy, que va suministrar trés turbines de gas natural a lo llargo de 2026. L'oxetivu de la compañía ye incrementar progresivamente l'algame de los sos trabayos a midida qu'avanza la fase d'inxeniería.
El segundu contratu correspuende al desenvolvimientu d'una planta de ciclu combináu d'aprosimao 800 megavatios (MW) nel área de Tel Aviv (Israel), con un presupuestu total calculáu en 1.000 millones de dólares. Va executase en "joint venture" al 50% cola compañía israelina d'infraestructures Shikun & Binui-Solel Boneh. El proveedor principal d'equipos va ser la multinacional estadounidense GE Vernova.
Nesti proyeutu, TSK va liderar les actividaes d'inxeniería, xestión de compres y puesta en marcha, concentrando la mayor parte d'estos trabayos nos sos centros d'inxeniería n'España. El sociu local va encargase de los trabayos d'execución civil y construcción en campu. El veceru ye OPC Energy Ltd. (que tien por accionista principal a Kenon Holdings Ltd., cotizada en Nueva York). El plazu calculáu d'execución ye de 53 meses.
El tercer alcuerdu suscribióse al traviés de la filial PHB Weserhütte (100% participada por TSK) y consiste nun contratu de servicios d'inxeniería pa un proyeutu européu venceyáu a materies primes crítiques, alliniáu colos oxetivos d'autonomía estratéxica industrial de la Unión Europea. El proyeutu ta diseñáu pa una capacidá futura d'hasta 1,5 millones de tonelaes anuales.
“Estos alcuerdos refuercen el perfil internacional de TSK y aumenten la visibilidá de la nuesa cartera en mercaos estratéxicos. Son proyeutos qu'afiten la nuesa posición en sectores con una fuerte demanda d'inversión, alcen el pesu de la compañía nel ámbitu de la inxeniería y la teunoloxía industrial, y confirmen l'enfotu de veceros, socios locales y fabricantes teunolóxicos de primer nivel”, señaló Joaquín García Rico, CEO de TSK.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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