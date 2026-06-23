La descontaminación del suelu de Bateríes, n'Avilés, tien una millonaria ayuda europea

Quien descontamine'l suelu de Bateríes va poder disponer de los 9,3 millones d'euros de subvención del Fondu de Transición Xusta asignaos a estos trabayos. Asina lo confirmen fontes de la conseyería de Facienda consultaes por esti periódicu, qu'espliquen que ye'l Principáu quien entama la tresmisión d'estos recursos, polo que'l dineru podría inyectase d'un xeitu indistintu a Sepides, el so actual propietariu, o al Puertu d'Avilés, el potencial comprador, en función de quién se faiga cargu de los llabores, que tienen de tar concluyíos enantes de 2030.

Anguaño, tal que señalen les mesmes fontes, estes ayudes figuren venceyaes a Sepides, actual propietariu de los terrenes, que ye quien primeramente diba asumir eses xeres previes a la urbanización y comercialización del suelu.

Ello ye, qu'esta circunstancia dio un xiru de 180 graos nos últimos meses, depués de que'l Puertu manifestara la so intención d'adquirir los terrenes de l'antigua coquería tal y como tán y facese cargu lo mesmo de la descontaminación como de la urbanización.

Asina que l'Autoridá Portuaria d'Avilés anunció esta selmana que tien conseñaos 50 millones d'euros pa ponese cola operación de Bateríes. Con esti montante pretenden asumir la compra, la llimpieza y la urbanización. Teniendo en cuenta que van poder disponer de l'ayuda del Fondu de Transición Xusta, esti montante "crez" hasta raspiar los 60 millones d'euros.

Eso sí, según los plazos establecíos pola UE, los trabayos de descontaminación tendrán de tar concluyíos enantes de 2030. En casu contrariu perderíense los fondos.

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