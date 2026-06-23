Pasu decisivu na tramitación de la dependencia: los téunicos van poder consultar la historia clínica de los solicitantes

Pasu decisivu na tramitación de la dependencia. El personal sanitariu encargáu de valorar a les persones solicitantes va poder consultar direutamente la so historia clínica siempre que llogren la so autorización previa. Esta midida, alcordada ente les conseyeríes de Derechos Sociales y de Salú, va permitir “entainar el procesu, menguar los tiempos d'espera y esaniciar cargues alministratives innecesaries pa la ciudadanía”.

Hasta agora, yeren les families mesmes les que teníen de solicitar, recoyer y apurrir un informe clínicu xunto cola solicitú, mientres que con esti nuevu modelu va ser l'Alministración la que, col consentimientu espresu de la persona interesada, aporte direutamente a esa información, lo que simplifica'l procedimientu.

El cambiu supon una meyora importante y significativa, más entá teniendo en cuenta los plazos actuales na tramitación de la dependencia. Depués la implantación de la historia social única'l branu pasáu, el sistema sufrió un “colapsu” xeneralizáu que torgó a los funcionarios realizar apenes tramitaciones, lo que punxo inda güei'l tiempu mediu d'espera en cerca de 400 díes.

D'esti xeitu, el Principáu esanicia un pasu que “retrasaba” la tramitación. Al empar, facilítase al personal téunico disponer d'información clínica completa y actualizao dende'l primer momentu, “lo que va meyorar la calidá de les evaluaciones y va contribuyir a una resolución más axilosa de los espedientes”.

L'alcuerdu, suscritu col Serviciu de Salú del Principáu d'Asturies (Sespa), incorpora un estrictu marcu de garantíes pa protexer la confidencialidá de la información sanitaria. L'accesu a la historia clínica va producise namás con autorización espresa por escritu de la persona solicitante, que va poder retirala en cualquier momentu.

Con esta restricción, el Sespa caltien en tou momentu'l control sobre la historia clínica, llendando l'accesu namás a los datos que faigan falta pa valorar la dependencia. Amás, solo'l personal qu'intervenga nel espediente de tramitación va poder consultar la información; los accesos van quedar rexistraos y van ser auditables; y el personal autorizáu tendrá de firmar un compromisu de confidencialidá que va siguir vixente inclusive depués del cese nes sos funciones.

“La interoperabilidá cola historia clínica constitúi una ferramienta fundamental pa simplificar procedimientos y ganar eficacia”, defenden nel Principáu. La midida enxaretase nel “Plan Agiliza”, y a ella axúntase la incorporación de 41 persones al Serviciu d'Atención a la Dependencia, que va requerir una inversión d'un millón d'euros.

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