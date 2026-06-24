La Cofradía del Corderu a la Estaca presentase en sociedá en L.lena: va haber actos culturales, gastronómicos (y xubida al prau L.lagüezos)

La Cofradía del Corderu a la Estaca va presentase en sociedá con un primer gran capítulu que se va celebrar en L.lena a principios de xunetu. La Pola va acoyer, del día 3 al 5 d'esi mes, un programa d'actos culturales, gastronómicos y festivos que van rematar cola xubida al prau L.lagüezos pa participar na tradicional Fiesta del Corderu.

La iniciativa, según los sos promotores, "naz en mires de poner en valor ún de los platos más representativos de la cocina festiva l.leniza y asturiana: el corderu a la estaca, estrechamente venceyáu a la Fiesta del Corderu del prau L.lagüezos, na Sierra del Aramo".

El programa va entamar el vienres, 3 de xunetu, con una visita cultural al Aula Didáctica del Prerrománicu Asturianu de La Cobertoria y a la ilesia prerrománica de Santa Cristina, ún de los grandes referentes patrimoniales del conceyu. La xornada va concluyir con una cena de bienvenida nel restaurante La Fragata, en La Pola L.lena, dirixida a los cofrades que s'incorporen yá dende'l primer día a los actos.

El sábadu, 4 de xunetu, va desarrollase la xornada central del capítulu. A les 10.30 hores ta prevista la recepción de les cofradíes participantes nel Conciyu L.lena, onde se van apurrir les acreditaciones y va realizase la semeya de familia. Media hora más tarde, a les 11.00, va empezar el desfile cívicu peles cais de La Pola hasta'l Teatru Vital Aza. La comitiva va tar acompañada pela banda de gaites "Güestia" y pol grupu de baille "Flor de Xanzaina", de La Pola L.lena.

L'actu solemne d'apertura y presentación de la Cofradía del Corderu a la Estaca va tener llugar a les 11.45 hores nel Teatru Vital Aza. La entidá va tener nesti primera gran capítulu'l padrinazgu de la Cofradía del Desarme, d'Uviéu, y de la Cofradía del Bonitu, de Colindres (Cantabria). A lo llargo de la ceremonia va procedese tamién al nomamientu de los nuevos cofrades.

Depués del actu institucional, los asistentes van disponer de tiempu llibre pa percorrer dalgunos de los llugares más emblemáticos de La Pola L.lena, como'l Palaciu del Marqués de Regueral, la casa del Guate, la zona de sidreríes o el barriu de La Caleya. La xornada va siguir con un aperitivu con música de gaiteros nel restaurante Santa Cristina y, darréu, con una xinta de xermandía, que va concluyir con un sortéu de regalos. La fiesta va siguir de tarde, dende les 17.30 hores, con música na terraza y serviciu de chigre.

El domingu, 5 de xunetu, la Cofradía del Corderu a la Estaca va axuntase a ún de los momentos más esperaos del calendariu festivu l.lenizu: la xubida al prau L.lagüezos, na Sierra del Aramo, p'asistir a la Fiesta del Corderu. La salida ta prevista alredor de les 11.30 hores dende'l núcleu urbanu de La Pola L.lena, con autobuses gratuitos pa los asistentes. A les 14.00 hores celebraráse la gran comida de corderu a la estaca nel prau de la fiesta.

Puntos d'alcuentru

La organización va informar a los participantes de los puntos esactos d'alcuentru pa los desplazamientos, los mesmo pa la visita del vienres como pa la salida del domingu hacia L.lagüezos. El regresu n'autobús dende'l prau hacia La Pola L.lena cuenta con facese aprosimao pa les 17.00 hores.

"Con esti primer gran capítulu, la nueva Cofradía busca reforzar la promoción d'una ellaboración gastronómica amestada a la identidá de L.lena y al ambiente folixeru del Aramo, amás d'establecer llazos con otres entidaes gastronómiques de dientro y fuera d'Asturies", señalaron

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