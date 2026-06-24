El Gran Trail Picos d'Europa va axuntar a 1.200 corredores de 28 países el próximu día 27
El 85 por cientu de los inscritos vien de fuera d'Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
Tou ta aperiáu en Benia d'Onís pa la undécima edición del Gran Trail Picos d'Europa, que va tener llugar el próximu sábadu, 27 de xunu. Tou un referente nacional ya internacional, con estremaes modalidaes y distancies. Un total de 1.200 corredores, en representación de 28 países (Estaos Xuníos, Canadá, Australia, Grecia, Chile, México, Arxentina, Italia, Bélxica, España) van dase cita nesi conceyu del oriente del Principáu. El 85 por cientu de los inscritos vien de fuera d'Asturies.
Una de les novedaes d'esta edición va ser la retresmisión en direutu de la distancia de 22 kilómetros. Amás, les previsiones meteorolóxiques pa esa xornada son francamente bones. Eso sí, tocante a la organización, hai que conseñar que la prueba va tener 180 voluntarios y voluntaries. Per otru llau, los principales patrocinadores de la carrera son los siguientes: Caxa Rural, Conceyu d'Onís, Turismu Asturies, Grupu Leomotor, Renault-Dacia Garaje Covadonga y Land.
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