El "estrañu" fenómenu que se dibuxó nel cielu de Turón (y non, nun ye un ovni): "Tuvimos que parar el coche pa fae-y semeyes"
María Luisa Paz captó imaxes d'un peculiar aru negru, identificáu como un vórtice toroidal
Sixto Cortina (Traducción)
Lo que diba convertise nun trayectu normal d'un puntu a otru de Turón, acabó siendo la revelación d'un fenómenu poco avezáu. María Luisa Paz viaxaba nel so coche cuando, a l'altura del pueblu de La Cuadriella, vio nel cielu daqué "estraño". "Yera como un aru negru bien marcáu, nun entendíemos qué podía ser", esplica Paz. Por eso decidió parar el coche y fae-y semeyes.
La instantánea, ello ye, amuesa esi "aru negru", asemeyáu al que se ve nos dibuxos animaos cuando hai una esplosión. Paz ubícalu, más o menos, pel monte de La Ceposa (Turón). "Pensamos que podíen ser bichos pero veíense mui marcaos y taben demasiao llueñe", esplica. La primer fotografía féxola a les 21.09 hores, la postrera a les 21.11 hores. N'apenes dos minutos el círculu negru sumió.
"Tuvimos tola tarde pensando qué podía ser, hasta que-y metimos les imaxes al buscador de Google y dionos la respuesta: un vórtice toroidal", esplica Paz. Ye un fenómenu que se produz cuando un fluxu, líquidu o non, xira formando un aniellu apaecíu a un donut y avanza ensin desfaese darréu.
Lo qu'apaeció esti sábadu en Turón ye l'exemplu más fácil de ver, por que yera un aru de fumu marcáu. "Nun yera namás fumu flotando, sinón aire en movimientu que rota sobre él mesmu y arrastra eses partícules visibles", esplica agora Paz, que trabaya nel Centru Teunolóxicu de la Información y la Comunicación (CTIC).
"Tuvimos muncha suerte al velu porque duren mui poco y amás, porque nun teníamos nin idea de qué podía ser", sonri. "Agora entendémoslu, hubiera de xuru dalgún volador o una quema pequeña y les partícules formaron esi aru negru", fae. L'exemplu nidiu de que "nunca t'echarás ensin saber daqué más".
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