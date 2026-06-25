El plan de la Mazana del Talentu d'Avilés echa a andar col pidimientu de llicencia d'obra

El proyeutu de la Mazana del Talentu echa a andar. Sekuens, l'Axencia de Ciencia, Competitividá Empresarial ya Innovación Asturiana, solicitó esti día al Conceyu la llicencia urbanística pa les obres que van convertir l'antiguu institutu de Valliniello nel mayor polu d'anovación y desarrollu industrial d'Asturies. Esti ye'l primer reblagu nun plan qu'axunta dellos años de retrasos y que tien un presupuestu de 6,2 millones d'euros.

En concretu, lo que solicitó por rexistru Sekuens ye la llicencia urbanística pa la obra "Proyeutu básicu y d'execución de les obres de remodelación del antiguu IES de Valliniello n'Avilés". Esti proyeutu, concreta'l pidimientu, inclúi "valtu y rehabilitación d'edificios".

"N'Avilés avanzamos n'instrumentos anovadores como la formación con compromisu de contratación, nuevos centros y modelos de Formación Profesional, espacios anovadores como'l Centru de Formación Avilés Anueva, frutu del últimu alcuerdu de concertación social, o la Mazana del Talentu, qu'impulsamos xunto al Gobiernu del Principáu d'Asturies, destinada a la formación, la investigación y l'emprendimientu industrial", destacó esti día l'alcaldesa, Mariví Monteserín, na asamblea de FADE, la patronal asturiana, que se celebró nel Niemeyer. Nel mesmu actu, la rexidora confirmó que Sekuens solicitara yá la llicencia.

Anque esti ye'l pasu más llamativu del procesu, evidentemente nun ye'l primeru. Ello ye que'l 3 de xunu pasáu Sekuens yá llanzó l'anunciu previu de llicitación d'estos trabayos, que va tener un presupuestu base de 6,2 millones d'euros y un plazu d'execución de 20 meses. La obra, tal que figura na documentación publicada nel perfil del contratante, "consisten na rehabilitación del antiguu IES de Valliniello, en Los Carbayedos, pa la construcción d'un espaciu pa l'anovación y la investigación industrial".

L'anunciu previu de llicitación ye una fórmula usada davezu pola alministración cola que s'adelanta la intención de llanzar un concursu, cola cuenta d'informar a les posibles empreses interesaes.

"La Mazana del talentu y l'emprendimientu industrial", como asina foi bautizáu'l proyeutu, va ser un complexu d'edificios nel antiguu institutu de Valliniello p'acoyer una aceleradora d'empreses anovadores y de base teunolóxica cola particularidá de qu'amás de tener llaboratorios propios, va allugase xunto al Parque Científicu Tecnolóxicu Isla de la Innovación, lo que va facilitar la conexón de la investigación básico y aplicao direutamente a la industria.

Fontes municipales aseguren que'l desenvolvimientu d'esti espaciu d'anovación, únicu, fexo surdir yá l'interés de numberoses empreses de la comarca y d'Asturies, deseoses de poder utilizar les sos instalaciones.

Esti proyeutu yá axunta dellos años de retrasos. Nos trés años postreros Conceyu o Principáu llegaron a anunciar que l'empiezu de les obres sería cuestión de meses, ensin qu'esi puntu llegara hasta'l momentu. Magar, l'anunciu previu de llicitación y la solicitú de la llicencia d'obra per rexistru faen pensar que, agora sí, Avilés va poder llevar la Mazana del Talentu a la boca.

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