Uviéu enllénase de mázcares ibériques con 600 participantes nel primer desfile internacional fuera de Portugal

Nin siquier la conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se llibró de les maldaes. La estampa, na tarde del sábadu pasáu, paecía más propia del final del iviernu, del Antroxu, anque la temperatura recordaba que yera una xornada soleyera y calorosa de xunu. El Festival Internacional de la Mázcara Ibérica remató'l día a lo grande, enllenando de color, tradición y cultura les cais del cascu históricu d'Uviéu con una comitiva de seiscientes persones pertenecientes a una trentena de grupos llegaos de dellos llugares de la xeografía española, portuguesa, andorrana y rumana.

Les notes de la Real Banda de Gaites "Ciudá d'Uviéu" avisaben de la llegada de los históricos personaxes. "Tamos recuperando tradiciones bien antigües, con figures mítiques que nos devuelven a los nuesos raigaños", resaltó La Destrozona, de l'Asociación Cultural Mazcaritos d’Uviéu, que nesta ocasión exerció d'anfitriona. El so personaxe, un home amarutáu de muyer, entamóles buenes a lo llargo de tol percorríu. A más d'ún sacó-y los colores y dalgún inclusive optó por escondese pa evitar les sos barrabasaes. Otros, sicasí, disfrutaron guapamente colos sos xuegos.

El desfile. / Mario Canteli

Esta ye la primer vegada qu'esti desfile sal de Portugal. Fízose, amás, coincidiendo col impulsu que'l Principáu acaba de dar al espediente pa declarar les mazcaraes d’iviernu como Bien d'Interés Cultural. "Va diez años que recuperemos los Mazcaraos de Rozaes, anque nunca llegamos a perder la tradición del tou. L'antroxu rural sopelexóse muncho na década de los noventa y, nel Domingu Gordu, salimos pel pueblu visitando casa por casa", detalló Eva Solar. El so oxetivu, esplica, ye evitar que la xente los reconoza pa poder facer diablures de toles tribes.

Pela so parte, la portuguesa Lúcia Gorge punxo en valor qu'esta tradición yera una forma d'espertar a la comunidá depués del iviernu y de preparase pa la llegada de la primavera. "Somos allegría, música, fiesta y convivencia. Estes tradiciones tresmitiéronse de padres a fíos, de xeneración en xeneración, y ye un arguyu enorme caltener viva esta herencia", sorrayó.

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