Xixón acueye un esperimentu pioneru pa protexer les playes de les balandres

Xixón va acoyer esti branu un esperimentu pioneru pa comprobar si les barreres que s'usen pa llendar arramaos d'hidrocarburos al mar tamién sirven pa protexer playes y ensenaes de la llegada de balandres, un peligrosa triba de colonia d'organismos marinos que tien unes toxines producen un fuerte dolor a los bañistas a los que piquen y que ye frecuente qu'aporten a la costa asturiana ente la segunda quincena de xunetu y la primera d'agostu y, con menor frecuencia, de setiembre a payares.

L'esperimentu va consistir en mangar na dársena qu'hai ente l'Acuariu y les instalaciones d'Indra una corralada utilizando quince metros de barreres anticontaminación, dientro de les que se van soltar balandres garraes vives na marina asturiana cuando empiecen a llegar.

La vela d'estos animales, que ye la parte que sobresal del agua, va quedar ensin dulda dientro de la zona acutada poles barreres contra la contaminación. La clave del esperimentu va ser determinar hasta qué puntu eses barreres tamién torguen, o non, que s'espardan a les agües circundantes partes urticantes d'esa triba d'animales. En concretu pequeños pólipos o les sos estructures reproductives (gonodendros).

"Consideramos perinteresante saber si ye amañosu esti métodu y yá tenemos los permisos del Puertu pa mangar la barrera" na dársena, que son agües portuaries, esplica José Luis Acuña, ún de los investigadores que lideren esti proyeutu nel que participen la Universidá d'Uviéu, l'Institutu Español d'Oceanografía, l'Acuariu Bioparc de Xixón, el Conceyu de Xixón y el serviciu d'emerxencies 112.

Anque va ser l'esperimentu'l que permita sacar conclusiones fidedignes, a priori, "la impresión que tenemos ye qu'esti tipu de medios de protección sería mui enguedeyao d'aplicar en sableres mui abiertes y con muncho folaxe, como la de San Llorienzo, porque la turbulencia fai que se suelten los pólipos y gonodendros" d'estes balandres, amesta esti investigador de la Universidá d'Uviéu.

Saber hasta qué puntu se producen fugues de la zona acutada d'eses partes urticantes va ser la clave del esperimentu. En función d'esos datos, científicos y xestores de los equipos de salvamentu van determinar si'l métodu ye aplicable en sableres abrigaes, como son les de Poniente y l'Arbeyal en Xixón. Pa poder realizar esti estudiu ye imprescindible prindar exemplares vivos de la folada que suel llegar a partir de mediaos de xunetu. Los que se prinden van llevase primero a tanques nel Acuariu y d'ehí a la zona acutada con barreres na dársena que la llenda. Pa comprobar la efectividá del métodu, va usase un dron submarín con cámara. Amás d'esta comprobación visual, tamién se van tomar amueses del agua de la dársena pa efectuar analises químicos y xenéticos qu'inda tán diseñándose. Esto tamién va sirvir pa probar dellos métodos de detección de la presencia nel agua de partes urticantes d'esta especie.

L'Acuariu estudia cómo enseñales

Al empar d'esti estudiu científicu, tamién se ta trabayando nel diseñu de tanques –ente ellos cilindros verticales– dientro del Acuariu, pa enseñar al públicu dalgunes de les balandres que se prinden y que se puedan ver los movimientos de los sos tentáculos so l'agua. N'otres partes d'España nes que tamién se tán faciendo estudios sobre les balandres, en concretu en Canaries, los exemplares prindaos nel mar pudieron aguantase vivos en cautividá hasta trés meses.

Nel branu pasáu, llegaron a retirase de les playes xixoneses restos d'hasta 25 exemplares de balandres nun día namás, la mayor parte d'elles na sablera de San Llorienzo, pero tamién n'otres del conceyu. A lo llargo de la temporada de bañu de 2025, apaecieron bancos de balandres per tola marina asturiana. En Xixón detectáronse 350 exemplares nel mes d'agostu y otros 92 na primera quincena de setiembre. Nun se detectaron otres especies d'animales urticantes, lo que sí paso n'años precedentes.

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