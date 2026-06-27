Asturies sofita a los conceyos costeros con un millón d'euros pa la llimpieza de los sos arenales
Les entidaes locales van poder formalizar la solicitú hasta'l 13 de xunetu
Van atendese como criterios pa la concesión de l'ayuda la superficie de les sableres y los costos asumíos polos consistorios
Sixto Cortina (Traducción)
La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies sofita con un millón d'euros a los conceyos costeros na llimpieza y caltenimientu de les sos sableres. El Boletín Oficial del Principáu publicó va unos díes esta convocatoria, con un plazu pa presentar solicitúes que remata'l 13 de xunetu.
Les subvenciones van permitir sufragar la retirada de residuos entrullaos nos arenales por mor de la dinámica costera y de los episodios meteorolóxicos adversos, incluyíos tueros, cañes, algues y otros materiales procedentes de riaes y temporales. Tamién van poder financiase les actuaciones destinaes a la recoyida de residuos xeneraos pol so usu recreativu, como envases, testiles y pequeños plásticos, lo mesmo que los costos del so tresporte y tratamientu.
La convocatoria d'esti añu tien nueves bases reguladores que venceyen la concesión de les ayudes a criterios oxetivos rellacionaos coles carauterístiques de cada conceyu, como son la superficie de les playes y los costos asumíos polos conceyos. Ente los nuevos criterios que se combinen tán la superficie real de les sableres a les que-yos fae falta llimpieza, la capacidá económica municipal pa evitar que los conceyos con menores recursos se vean penalizaos y el costu real presupuestáu de los trabayos de llimpieza.
Estes subvenciones, espliquen dende'l Gobiernu, refuercen el sofitu a les alministraciones locales nel exerciciu de les sos competencies en materia de llimpieza y xestión de residuos; la protección de la costa y la meyora de la calidá ambiental de les playes, y na prestación de servicios esenciales pa la ciudadanía y la protección del mediu ambiente.
Va ser subvencionable hasta un 90% del gastu nel casu d'entidaes locales con una población de derechu menor de 5.000 habitantes; hasta un 80% nel casu d'entidaes locales con una población de derechu qu'ande ente los 5.000 y 20.000 habitantes mentanto que l'ayuda va algamar hasta un 70 % del gastu nel casu d'entidaes locales con una población de derechu d'ente 20.001 y 50.000 habitantes. Va ser del 50% pa entidaes locales con una población de más de 50.000 habitantes.
A efectos de l'aplicación d'esta convocatoria, pa determinar les poblaciones de derechu garraránse les cifres oficiales resultantes del últimu censu anual de población publicáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE) na fecha en que se dio a conocer la resolución d'esta convocatoria.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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