Cuideiru conviértese na capital de la fotografía submarina: el conceyu acueye a la élite asturiana de los fotógrafos subacuáticos
Cada equipu, compuestu de forma obligatoria por un fotógrafu y un asistente, va disponer esactamente del mesmu tiempu y va compartir les mesmes zones de bucéu pa prindar les sos imaxes
Sixto Cortina (Traducción)
Les agües de Cuideiru prepárense p'acoyer ún de los eventos más espectaculares y esixentes del calendariu subacuáticu asturianu. Esta fin de selmana, concretamente esti sábadu y domingu, celebrase'l Campeonatu d'Asturies de Fotografía Submarina (ASFOSUB 2026). La cita, que ta entamada en xunto pol Grupu Ensidesa d'Actividaes Subacuátiques y la Federación d'Actividaes Subacuátiques del Principáu d'Asturies (FASPA), axunta a la élite de los "fotosub" asturianos col gran aliciente de consiguir la clasificación pal próximu Campeonatu d'España.
La competición destaca por un formatu que garantiza la máxima igualdá ente los participantes. Cada equipu, compuestu de forma obligatoria por un fotógrafu y un asistente, va disponer esactamente del mesmu tiempu y va compartir les mesmes zones de bucéu pa prindar les sos imaxes. La esixencia téunica va ser máxima, porque los participantes tendrán de realizar un total de dos inmersiones cada día pa iguar la meyor colección fotográfica posible. Estes imaxes tendrán d'encaxar nes seis categoríes establecíes primeramente nel reglamentu particular d'esti campeonatu.
La elección de Cuideiru como sede nun ye casual, porque la villa pixueta cuenta con ún de los meyores y más ricos fondos marinos de tol mar Cantábricu. Los fotógrafos submarinos van tener el difícil retu de retratar nes sos instantánees la espectacular guapura de los paisaxes somorguiaos, lo mesmo que la singularidá de la fauna y la flora de la zona. Al cabu, un xuráu compuestu por xueces profesionales de la Federación Española va ser l'encargáu de valorar bien curioso les colecciones pa componer la clasificación final que va coronar a los nuevos campeones d'Asturies.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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