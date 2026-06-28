Asturies aprueba la so nueva estratexa pa lluchar contra los incendios: más prevención y refuerzu de la vixilancia
La estratexa asturiana pa los próximos cuatro años incorpora meyores cartográfiques y midíes na interfaz urbanu-forestal
Sixto Cortina (Traducción)
Coles temperatures en plenu ascensu y el riesgu d'incendios forestales “altu”, Asturies sacó alantre la so Estratexa Integral de Prevención y Llucha contra los Incendios Forestales n'Asturies (Eplifa) 2026-2030. Un documentu de referencia pa les polítiques públiques de prevención, vixilancia y llucha contra'l fueu.
El testu, aprobáu en Conseyu de Gobiernu, busca “menguar d'un xeitu estructural el riesgu d'incendios, protexer a la población del mediu rural y caltener el patrimoniu natural”. Pa ello, asitia la prevención como l'oxetivu principal, al traviés de programes, midíes y acciones qu'incorporen “lo mesmo la esperiencia acumulada a lo llargo de los últimos años como los nuevos escenarios de riesgu amestaos al cambiu climáticu”.
La redacción corrió al cargu d'un equipu multidisciplinar formáu poles conseyeríes de Xestión d'Emerxencies, Mediu Rural y la Universidá d'Uviéu.
Ente les sos principales meyores destaca la ellaboración d'un analís detalláu de la vulnerabilidá, la recurrencia y el riesgu de les quemes forestales, “que permitió xenerar una base cartográfica homoxénea de gran valor pa la planificación y la xestión pública”. Esta información va tar disponible al traviés del portal de datos abiertos del Sistema d'Información Territorial del Principáu d'Asturies (Sitpa).
La nueva planificación incorpora tamién midíes específiques pa reforzar la vixilancia y el control na interfaz urbanu-forestal, impulsar l'autoprotección en pueblos y espacios d'altu valor natural y afitar les actuaciones de xestión preventiva del territoriu.
Rexistru de los planes d'autoprotección
Siguiendo con emerxencies, el Conseyu de Gobiernu tamién dio'l preste al Decretu del Rexistru de los Planes d'Autoprotección del Principáu, una ferramienta que “meyora la planificación y la respuesta” énte situaciones d'emerxencia naquellos centros, establecimientos, instalaciones, espacios o actividaes que, acordies cola normativa vixente, tán obligaos a disponer d'esti instrumentu de planificación.
El rexistru, adscritu al Serviciu d'Emerxencies del Principáu (Sepa), va ser una base de datos de calter “operativu, informativu y estadísticu” que va ufiertar información actualizada sobre los planes esistentes n'Asturies. “Ye de gran utilidá pa los servicios d'emerxencia porque facilita la conocencia previa de les instalaciones, los riesgos asociaos y les midíes d'autoprotección previstes”, espliquen nel Principáu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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