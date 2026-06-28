Sabadell Herrero y Asturex presten 150 millones a los esportadores asturianos
El bancu y el Principáu camienten "ampliar" la cantidá inicial del alcuerdu pa facilitar l'actividá esterior de les empreses
Sixto Cortina (Traducción)
La Sociedá de Promoción Esterior del Principáu d'Asturies (Asturex) y el Banco Sabadell Herrero firmaron esti día un alcuerdu pol que les empreses asturianes qu'esporten o que quieran facelo tengan accesu a llinies de financiación qu'axunten un total de 150 millones d'euros. El motivu ye ayudar a estes compañíes a trepar na complexa situación del mercáu internacional aniciáu na crisis bélica y xeopolítica d'Oriente Próximu.
L'alcuerdu firmáronlu'l conseyeru de Ciencia ya Industria del Principáu y presidente d'Asturex, Borja Sánchez; y el direutor xeneral de Sabadell Herrero, Pablo Junceda.
El conveniu contempla una riestra de midíes como soluciones rápides de lliquidez, avales y anticipos d'importaciones; adaptación de les condiciones financieres en función de la evolución del contestu económicu; analís personalizáu pa identificar empreses afectaes pol conflictu o acciones pa dar a conocer estes llinies de sofitu ente'l texíu empresarial asturianu.
Na firma del alcuerdu, Junceda aseguró que los 150 millones son una dotación "inicial" y que "si tien qu'ampliase, va ampliase", porque "la economía asturiana cada vez ye más abierta" y "el conflictu nel estrechu de Ormuz impactó na xuba de costos".
Pela so parte, Sánchez remarcó qu'anguaño hai 679 empreses asturianes qu'esporten de forma regular –esto ye, cuandu menos cuatro años siguíos– y que'l focu actual d'Asturex pa incrementar la presencia de compañíes ta en Mercosur, México y el Sudeste asiáticu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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