La ciencia busca nuevos usos a la zona rural pa frenar la perda de población y presenta los resultaos en La Corredoria
Un proyeutu del CSIC, que se punxo sobre la mesa nel IPLA, estudia n'Asturies y Galicia cultivos como la Rosa Narcea, la vide y l'olivu pa crear actividá económica en zones rurales
Sixto Cortina (Traducción)
L'Institutu de Productos Lácteos d'Asturies (IPLA-CSIC), asitiáu en La Corredoria, acoyó esti día la presentación de les meyores del proyeutu AGRI-ROVENAT, una iniciativa impulsada pola Fundación Xeneral CSIC y cofinanciada pola Unión Europea y el Gobiernu d'España que busca abrir nueves oportunidaes d'emprendimientu en zones rurales afectaes pola despoblación, l'avieyamientu y la falta de relevu xeneracional.
La xornada axuntó a representantes del Grupu Operativu AGRI-ROVENAT y a entidaes venceyaes al proyeutu p'analizar el desarrollu de cultivos sostenibles como alternativa económica n'árees de mala orografía. La iniciativa centra los sos trabayos n'Asturies y Galicia. Nel casu asturianu, l'atención ponse na Rosa Narcea, con posibles aplicaciones na industria del perfume, mentanto qu'en Galicia estúdiense la vide y l'olivu autóctonu pal llogru de vinos y aceites d'oliva d'alta calidá.
A lo llargo de la primer fase del proyeutu probáronse estremaes fórmules pal caltenimientu y control de la cubierta vexetal natural nos terrenes de cultivu. Ente elles figuren la roza manual, l'usu d'un robot segadora teledirixíu y l'empléu d'oveyes con una repunancia inducida específica a la Rosa Narcea y a determinaes variedaes de vide y olivu gallegu. Esti últimu métodu desarrollólu'l grupu de Recerca deas Remugants de la Universidá Autónoma de Barcelona y cuenta, según la organización, con garantíes de bienestar y salú animal.
La sesión incluyó la presentación xeneral del proyeutu a cargu de Carmen Martínez, investigadora de la Misión Biolóxica de Galicia-CSIC y coordinadora científica d'AGRI-ROVENAT, amás d'intervenciones de los estremaos socios participantes, ente ellos Fundación Xeneral CSIC, IPLA-CSIC, Arumes del Narcea, Fundación Llaboral Santa Bárbara, Millasur, Oveyes y Corderos y Ouro de Quiroga.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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