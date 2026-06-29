L'Acuariu de Xixón refuerza'l so compromisu de protección coles viesques tropicales

Con motivu del Día Mundial de les Viesques Tropicales, el Bioparc Acuariu de Xixón, en plenes celebraciones pol so 20u aniversariu, reforzó'l so compromisu con estos ecosistemes que, anguaño, caltienen un gran valor a nivel d'especies, pero tán en grave peligru d'estinción al tar altamente amenazaos.

Dende'l centru de Poniente reclamen una mayor educación, divulgación y preservación d'estos espacios que representen el llar d'alredor del 80% de la biodiversidá terrestre, acueyen a más de la metá de les especies animales y vexetales conocíes y, amás, millones de persones y numberoses comunidaes indíxenes dependen direutamente d'ellos pa la so alimentación, salú y medios de vida.

"Sicasí , magar la so estraordinaria importancia pa la regulación del clima y el caltenimientu de la diversidá biolóxica, siguen siendo ún de los ecosistemes más amenazaos pola deforestación, la perda d'hábitat y el cambiu climáticu", apunten dende l'Acuariu que se xunió a los parques d'animales de Valencia y Fuengirola pa solicitar una mayor atención.

"Goriles, orangutanes, chimpancés, lémures, numberoses aves, peces, anfibios y reptiles como los que pueden almirase nos BIOPARC xunto a cientos d'especies, enfréntense a una presión creciente por cuenta de la destrucción y fragmentación de les sos hábitats naturales. La desapaición d'estos ecosistemes nun afecta namás a la fauna y flora qu'acueyen, sinón tamién al equilibriu ambiental global", amesten nel so comunicáu, señalando qu'en sitios como l'Acuariu, los visitantes pueden "contemplar so les máximes atenciones y bienestar a les especies más representatives y afayar delles desconocíes ye una esperiencia única capaz d'emocionar, espertar la empatía y promover el cambiu d'actitú que fai falta".

Nel casu del Acuariu de Xixón, el llabor de preservación y sensibilización céntrase especialmente na biodiversidá acuática. Cola incorporación de recién de la so esposición permanente "Microclimes", que pon el focu en dellos de los grupos faunísticos más sensibles a la degradación de los hábitats y al cambiu climáticu.

"Estes actuaciones contribúin a la protección d'especies amenazaes, la recuperación d'ecosistemes y el sofitu a comunidaes locales, reforzando la idea de que'l caltenimientu requier una acción coordinada a escala global", declaren.

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