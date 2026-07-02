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Carola García de Vinuesa, reconocida col Premiu ACES-Margarita Salas pol so trabayu n'enfermedaes autoinmunes

El galardón, que se va apurrir n'Estocolmo, reconoz la trayectoria de la científica gaditana poles sos investigaciones qu'abren nueves víes pal diagnósticu y tratamientu del lupus

Carola García de Vinuesa

Carola García de Vinuesa / LNE

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Xuan Fernández

Sixto Cortina (Traducción)

La inmunóloga gaditana Carola García de Vinuesa foi distinguida col Premiu ACES-Margarita Salas 2026 na categoría de Ciencies Biomédiques poles sos contribuciones a la conocencia y tratamientu de les enfermedaes autoinmunes.

El galardón, que se va apurrir el próximu 18 de setiembre n'Estocolmo, ta impulsáu pola Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES) y cuenta col sofitu de la Fundación Margarita Salas, presidida por Lucía Viñuela, fía de la científica asturiana, xunto cola Fundación Ramón Areces y la Embaxada d'España en Suecia. La fundación tien como misión caltener y esparder el legáu de Margarita Salas y promover la investigación científica.

El xuráu reconoció la trayectoria de García de Vinuesa, direutora adxunta d'Investigación ya investigadora principal nel Francis Crick Institute de Londres, por unes investigaciones que tresformaron la comprensión de los mecanismos xenéticos y celulares que regulen la respuesta inmunitaria. Los sos afayos permitieron identificar procesos clave nel control de la producción d'anticuerpos y abrieron nueves víes pal diagnósticu y el tratamientu de precisión d'enfermedaes autoinmunes como'l lupus.

En conociendo la concesión del premiu, la investigadora aseguró sentise "fondamente agradecida y honrada" por un reconocimientu que, dixo, "tamién ye'l reflexu del sofitu, la collaboración y el trabayu de munches persones a lo llargo de los años".

García de Vinuesa quixo dedicar unes palabres a los pacientes con enfermedaes autoinmunes, "en particular a les numberoses neñes y moces con lupus", lo mesmo qu'a los profesionales sanitarios que les atienden. "El mio equipu y yo sentímonos privilexaos de poder contribuyir a entender meyor l'orixe d'estes enfermedaes y avanzar hacia tratamientos más específicos y eficaces", afirmó.

Los Premios ACES-Margarita Salas celebren esti añu la so sesta edición. Nacieron en 2021 pa reconocer el llabor d'investigadores españoles con una trayectoria d'impactu internacional y tomen como referente la figura de l'asturiana Margarita Salas (Caneiru, Valdés, 1938-Madrid, 2019), una de les científiques más influyentes de la historia d'España y pionera de la bioloxía molecular. La ceremonia d'entrega va tener llugar el próximu 18 de setiembre na capital sueca.

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