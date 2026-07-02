Los motivos que tien una compañía andaluza p'arrenunciar a ún de los mayores parques eólicos d'Asturies

La compañía sevillana d'enerxíes anovables Arena Green Power arrenunció al so proyeutu de parque eólicu na comarca de los Oscos, ún de los mayores del occidente d'Asturies. La empresa andaluza entamara una inversión de más de 66 millones d'euros pa la instalación de diez aeroxeneradores de 200 metros d'altura caún con una potencia total de 50,01 megavatios (MW).

Arena Green Power solicitó, n'avientu de 2023, autorización alministrativa previa y declaración d'impactu ambiental pal proyeutu de parque eólicu denomináu "Las Américas 12". Al tratase d'un parque de más de 50 MW, correspondió-y al Ministeriu pa la Transición Ecolóxica, y non al Principáu, la tramitación del proyeutu. En xineru d'esti añu, el Ministeriu comunicó al promotor un requerimientu de subsanación porque na declaración d'impactu del parque faltaben informes y en marzu Red Eléctrica de España comunicó la potencial caducidá de los permisos d'accesu y conexón del parque a la rede eléctrica (na subestación de Pezós) qu'Arena Green Power llograra. Eses autorizaciones postreres caducaben porque'l promotor nun cumpliera a tiempu'l finxu de llograr la declaración d'impactu ambiental favorable nun plazu que nun pasara de los 31 meses dende la fecha de llogru de los permisos de conexón.

El promotor alegó que l'incumplimientu del finxu nun yera imputable a él, pero en mayu'l Ministeriu tamién notificó que tornaba la solicitú d'autorización alministrativa previa del parque eólicu. Arena Green Power nun fixo nesti casu alegaciones y solicitó que se cerrara l'espediente. El Ministeriu pa la Transición Ecolóxica aceptó agora l'arrenunciu.

El de los Oscos nun ye l'únicu parque eólicu al qu'arrenunció la compañía andaluza. Tamién lo fexo a otros parques en País Vascu y Navarra.

Arena Green Power dedicábase principalmente al desarrollu de plantes de xeneración d'enerxía anovable (eólica y solar fotovoltaica) que depués vendía a grandes compañíes enerxétiques como Enel Green Power pa la so esplotación. Sicasí, nos últimos años la compañía dio un reblagu pa convertise nun productor independiente d'enerxía (IPP, poles sos sigles n'inglés) y reforzó'l so despliegue de proyeutos con nueves iniciatives en dellos puntos d'España.

Nesa llinia, Arena Green Power entamó'l so primer parque eólicu n'Asturies, denomináu "Las Américas 12", al qu'agora arrenunció. Taba compuestu de diez aeroxeneradores con una altura de 200 metros ente la base y l'estremu de les pales del rotor y con una potencia instalada total de 50,01 megavatios (nueve molinos de 5 megavatios y unu 5,01).

El proyeutu afectaba a los conceyos de Vilanova d'Ozcos, San Martín d'Ozcos, Grandas de Salime y Pezós, anque los diez aeroxeneradores contábase con instalalos en terrenes de los conceyos de Vilanova y San Martín d'Ozcos. Los otros dos conceyos taben afectaos poles llínies eléctriques d'evacuación. L'accesu al parque eólicu "Las Américas 12" diba realizase al traviés de la carretera AS-361, aprovechando los caminos d'accesu al parque eólicu esistente "Chao das Grallas", asitiáu a siete kilómetros del allugamientu de los aeroxeneradores que promovía Sable Green Power.

El presupuestu previstu pola compañía andaluza pal parque eólicu "Las Américas 12" superaba los 66,64 millones d'euros ya incluyía les infraestructures d'evacuación.

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