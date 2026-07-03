Los asturianos (pero toos non) yá pueden viaxar con descuentos d'hasta'l 90% en tren esti branu

Los mozos asturianos d'ente 18 y 30 años yá pueden beneficiase dende'l martes pasáu de los descuentos del programa Verano Joven, que dexen viaxar con rebaxes d'hasta'l 90% en munchos servicios ferroviarios, incluyíos los trenes que conecten Asturies con Madrid y la rede de cercaníes y anchu métricu del Principáu.

La iniciativa, impulsada pol Ministeriu de Tresportes, contempla descuentos del 50% nos billetes d'AVE, Avlo y Llarga Distancia, con un máximu de 30 euros por trayectu. Nel casu d'Asturies, la midida afecta a les conexones d'Alta Velocidá y Alvia con Madrid, ún de los principales corredores ferroviarios utilizaos polos mozos a lo llargo del periodu braniegu.

Les bonificaciones algamen el 90% nos servicios de Media Distancia convencional y na rede d'anchu métricu, lo qu'inclúi les llinies de cercaníes de Feve que percuerren bona parte de la marina y del área central asturiana. Los títulos Avant tienen, pela so parte, una mengua del 50%.

Amás de los descuentos estatales, Renfe anunció incentivos adicionales pa los que tean nel programa de fidelización Más Renfe. Los viaxeros que realicen cuandu menos dos desplazamientos ente'l 1 de xunetu y el 30 de setiembre en trenes AVE, Avlo o Llarga Distancia van recibir, al rematar la campaña, un códigu pa llograr un billete gratuitu en determinaos servicios d'Alta Velocidá y Llarga Distancia, con un máximu de dos por veceru.

La operadora tamién va premiar a los menores de 26 años qu'efectúen cuatro o más viaxes a lo llargo de la campaña cola tarxeta Más Renfe Joven gratuita o cola so renovación ensin costu, lo que-yos permitirá siguir disfrutando de descuentos n'acabando'l Verano Joven.

Pueden acoyese a estes ayudes los rapazos nacíos ente'l 1 de xineru de 1996 y el 31 d'avientu de 2008, siempre que tengan nacionalidá española o d'otru país de la Unión Europea con residencia llegal n'España. P'aportar a los descuentos fae falta rexistrase primeramente na web habilitada pol Ministeriu de Tresportes y llograr un códigu personal que tendrá d'utilizase al mercar los billetes. El rexistru tien de realizase, siquier, 24 hores primero d'adquirir el primer viaxe.

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