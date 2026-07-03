Izertis refuerzase en Defensa cola toma de control de la compañía madrilana ANZEN Engineering

La compañía teunolóxica asturiana Izertis cerró la compra del 51% d'ANZEN Engineering, compañía internacional d'inxeniería especializada nel desarrollu, certificación y seguridá de sistemes críticos pa los sectores aeroespacial y de defensa. La operación refuerza l'allugamientu de la consultora teunolóxica nel área DAS (Defensa, Aeroespacial y Seguridá), unos de los trés sectores polos qu'apuesta'l grupu, xunto col de ciencies de la vida y el de banca, servicios financieros y seguros. Ye la tercer adquisición d'Izertis esti añu, depués de les de la teunolóxica catalana ACKstorm y la consultora madrilana SADE.

"El sector de Defensa, Aeroespacial y Seguridá esixe capacidaes bien concretes, con barreres d'entrada elevaes y una necesidá creciente de teunoloxía, inxeniería, certificación, ciberseguridá ya intelixencia artificial. ANZEN apúrrenos conocimientu espertu, presencia internacional y una posición diferencial en programes estratéxicos y afita'l nuestru modelu de crecimientu basáu en mayor especialización y valor añadíu y capacidá diferencial pa competir en sectores críticos”, señaló Pablo Martín, presidente y CEO d'Izertis.

Fundada en 2019, ANZEN Aerospace Engineering tien la so sede central en Madrid y ta especializada n'inxeniería pa sistemes críticos, con focu en seguridá, fiabilidá, certificación, aeronavegabilidá civil y militar, ciberseguridá aplicao a plataformes aeroespaciales y de defensa, y robustez de sistemes espaciales. Estes competencies son relevantes en programes de defensa, aeronaves civiles y militares, drones, satélites, llanzadores, plataformes espaciales y sistemes terrestres de defensa. La empresa tien alredor de 80 profesionales y sedes en Madrid, Lucerna (Suiza), Múnich (Alemania) y Washington (EE UU). El 85% de la so actividá vien de proyeutos internacionales, con presencia en programes estratéxicos n'Europa y Estaos Xuníos, con collaboraciones en proyeutos venceyaos a Boeing, Airbus y l'Axencia Espacial Europea.

La compañía pasó d'una facturación inicial de 75.000 euros a 5,62 millones d'euros al zarru de 2025, con una previsión cercana a los 10 millones nel presente exerciciu y alredor de 30 millones d'euros en 2030, acordies col so plan estratéxicu.

La integración d'ANZEN va permitir a Izertis incrementar el so allugamientu nun área d'alta especialización teunolóxica como ye'l de Defensa, Aeroespacial y Seguridá. Esta área representó cerca del 10% de la facturación d'Izertis en 2025 (que foi de 166,9 millones d'euros) y la previsión ye qu'algame alredor del 15% al zarru d'esti exerciciu.

Pablo de la Cruz Greciet, CEO d'ANZEN Engineering, señaló que “avanzar xunto a Izertis permítenos tener una estructura sólida que nos sofita, mayor capacidá d'accesu a programes y contratos de mayor envergadura, y reforzar la nuesa posición como sociu fiable énte veceros actuales y nueves oportunidaes na industria”.

L'adquisición d'ANZEN Engineering enxarétase na estratexa d'Izertis pa reforzar especialización, ganar escala y afitar posiciones n'árees de mayor valor añadíu. N'abril de 2026, la consultora teunolóxica integró la catalana ACKstorm, especializada n'infraestructures cloud-native, y la madrilana SADE, con focu en soluciones teunolóxiques pa industria y enerxía.

Izertis cuenta anguaño con más de 2.700 profesionales distribuyíos nes sos oficines d'Europa y América. Cotiza dende xunetu de 2025 nel Mercáu Continuu.

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