La cantariella tamién canta n'asturianu, magar el fríu y la humedá: los científicos afayen cuatro grupos del insectu ya inclusive una nueva única nel mundu

Nun hai soníu na naturaleza que se relacione tantu al branu como'l cantar de la cantariella, insectu asociáu de siempre n'España a les rexones mediterránees, templaes y seques. Pero resulta qu'a delles cantarielles tamién-yos va la humedá y les temperatures más suaves. Por dicilo d'otru xeitu: la cantariella canta tamién n'asturianu.

Asina lo acaba de demostrar un equipu de científicos nel que tán los asturianos Omar Sánchez, de la Universidá d'Uviéu; Jorge Rodríguez Pérez, del Institutu Mistu d'Investigación en Biodiversidá de Mieres; el naturalista Saúl Rodríguez, y Jairo Robla, biólogu de la Estación Biolóxica de Doñana (CSIC), amás de los gallegos Iván Orois y Martiño Cabana (Universidá de La Coruña) y la portuguesa Vera Nunes.

Tettigetalna en Columbiel.lo. / Saúl Rodríguez

El so trabayu dende 2023 concluyó que n'Asturies hai cuatro taxones (grupos) de cantarielle: Cicada orni, Tibicina quadrisignata, Tettigettalna arxentata y una población del xéneru Cicadetta con una identidá qu'inda nun ta resuelta. La mayoría atópense en territorios del Suroccidente; y la postrera, hasta agora desconocida, atopóse nes zones montascoses de L.lena (Vía Carisa).

"Esto demuestra que'l norte ibéricu alluga una diversidá muncho mayor de la que se pensaba y que les condiciones atlántiques nun torguen la presencia d'estos insectos. Delles especies apaecen acutaes a los valles más templaos y a les fasteres soleyeres, mentanto qu'otres tán afáyense meyor a temperatures moderaes y ocupen zones más amplies, inclusive árees de monte", describe Robla. "Asturies nun yera un sitiu ensin cantarielles, que ye un sitiu onde inda non se buscaron de forma específica", amesta.

Saúl Rodríguez, en L.lena, cerca de les Ubiñes. / S. R.

Paseos

Efectivamente, na Península contábase con que'l Norte nun yera favorable al insectu. Hasta agora. "Yo, nún de los mios paseos, recordaba sentir cantarielles, pero nunca les atopé. Siempre me quedó la dulda. Pero que nun s'estudiaron nun significaba necesariamente que nun tuvieren ellí", fae'l biólogu.

Les cantarielles son difíciles d'alcontrar visualmente. Munches guárdense nes copes de los árboles, ente la vexetación o en zones d'accesu complicáu. El trabayu consistió en percorrer el territoriu pero tamién en "sentir el paisaxe". L'equipu desarrolló la so investigación ente 2023 y 2025 cola visita a valles, montes, carbes, plantíos y zones de montaña d'Asturies. Cuando se detectaba un cantar, rexistrábase la localización, la temperatura, la vexetación y el comportamientu del animal. Dempués intentábase grabalu y, cuando yera posible, garrar dalgún exemplar pa estudialu. "Nesti estudiu, l'oyíu foi tan importante como la vista. Cada especie tien una firma acústica propia; pa identificales hai qu'aprender a escuchar", esplica Saúl Rodríguez, ún de los principales efectivos nel trabayu de campu.

Jairo Robla, en Somiedo. / LNE

Depués de trés años de muestreos de campu con grabaciones de los cantares, analises xenéticos y modelos de distribución pudieron comprobar que cada especie respuende de manera estremada a les condiciones ambientales.

La posible nueva especie

Jairo Robla destaca el "descubrimientu más llamativu", una pequeña cantariella del xéneru Cicadetta. "El so cantar nun coincide dafechu col de nenguna especie descrita. Amás, los analises xenéticos enseñen que los exemplares asturianos formen un llinaxe propiu y bien estremáu", esplica. "Lo más ablucante ye qu'esta posible nueva especie que s'afaya precisamente a les condiciones fresques y húmides del norte ibéricu. Podríamos tar delantre d'un llinaxe que permaneció aislláu y ocultu a lo llargo de munchu tiempu nos montes asturianos".

Los investigadores, qu'acaben de publicar el so estudiu nel "Journal of Insect Science", saquen dos conclusiones: que dacuando, les nueves especies nun s'atopen en sitios remotos, "pueden llevar años cantando cerca ensin que les reconozan"; y que'l cambiu climáticu nun va beneficiar o va perxudicar por igual a toles cantarielles, "podría favorecer a dalguna amante del calor, ampliando'l so periodu d'actividá o dexándoles ocupar nueves árees, anque pa la nueva especie de Cicadetta, afayada a ambientes más frescos y húmedos, el calentamientu podría representar una amenaza".

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