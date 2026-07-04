Cristóbal Ruitiña, nuevu direutor de RTVE n'Asturies

Cristóbal Ruitiña Testa (Cangas, 1977) ye'l nuevu direutor del centru territorial de Radiotelevisión Española (RTVE ) n'Asturies, según comunicó'l miércoles pasáu l'ente públicu. El periodista asturianu sustitúi a Luis Fernando Martínez, que tuvo al mandu de la delegación asturiana los ocho años útimos.

Cristobal Ruitiña llega a la dirección del centru territorial col propósitu de da-y "un xiru de 180 graos que dexe incrementar la presencia d'Asturies na actualidá nacional, al tiempu que tenga a los asturianos informaos de los asuntos fundamentales del so propiu territoriu" y d'aprovechar "el cambiu xeneracional favorecíu pola última convocatoria d'oposiciones pa rellanzar un centru territorial que foi ún de los primeros n'empezar a funcionar allá pelos años 70".

Llicenciáu en Periodismu pola Universidá Autónoma de Barcelona y doctor con una tesis sobre la televisión n'Asturies, Cristobal Ruitiña presentó y editó l'informativu territorial de TVE "Panorama Regional". Hasta la so incorporación como redactor por oposición a RTVE, en payares del añu pasáu, Cristobal Ruitiña fuera, dende los entamos de la canal en 2005, redactor por oposición de la Radiotelevisión del Principáu d'Asturies (RTPA ). En TPA presentó informativos, especiales y aportó a xefe de sección d'Asturies, Nacional ya Internacional. Enantes d'incorporase a RTPA, entamara y coordinara la emisora municipal Radio Narcea.

Cristobal Ruitiña tamién tien una llarga esperiencia na docencia. Foi profesor d'Empresa Informativa y Sector Audiovisual nes universidaes Carlos III, Camilo José Cela y na Universidá Abierta de Cataluña, la UOC. En 2020 diseñó, entamó y dirixió hasta 2025 un Grau en Periodismu especializáu en Datos, Verificación y Medios Sociales. Ye autor de media docena de llibros sobre empresa, información y democracia. Foi secretariu xeneral del Colexu de Periodistes d'Asturies y de l'Asociación de la Prensa d'Uviéu ente 2018 y 2025 y forma parte de l'actual direutiva.

"Pola so histórica y elevada tasa de llectura de periódicos, por esitoses iniciatives guañaes nel mundu de la comunicación como los Premios Princesa y polos destacaos nomes que dio al mundu del periodismu, Asturies siempre foi referencia nel campu de la comunicación y queremos que siga siéndolo", manifestó'l nuevu direutor de RTVE Asturies en faciéndose públicu'l so nomamientu al traviés d'una comunicación de la cadena.

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