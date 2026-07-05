El paru baxa n'Asturies magar l'impactu de la regularización d'inmigrantes

Asturies rexistró una baxada de 1.148 paraos a lo llargo del mes de xunu, poniendo la cifra total en 48.172, "la séptima más baxa de tola serie histórica", destacó'l conseyeru de Ciencia, Industria y Empléu, Borja Sánchez. L'importante recorte del desempléu llogróse gracies al entamu de la campaña turística y magar l'impactu que yá ta teniendo nel mercáu llaboral asturianu'l procesu de regularización d'inmigrantes, qu'añade presión a la llista de demandantes de trabayu y, según el Gobiernu d'España, tamién engorda les cifres d'ocupación. La direutora xerente del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu d'Asturies (Sepepa), Begoña López, señaló qu'un total de 370 persones procedentes de los procesos de regularización (con solicitúes almitíes a trámite) yá se dieron d'alta nes oficines d'empléu d'Asturies.

Ye un primer efectu que se cuenta creza nos próximos meses. El Ministeriu d'Inclusión, Seguridá Social y Migraciones informó esti día de qu'un total de 1.174.978 persones presentaron n'España solicitúes p'acoyese al procesu estraordinariu de regularización d'inmigrantes impulsáu pol Gobiernu. Son mediu millón más de les que se prevía nel entamu del procesu. Del total de solicitúes, 14.161 correspuenden a Asturies. La cifra equival a cuasi los habitantes que tien el conceyu de Villaviciosa. Sicasí, Asturies ye la cuarta comunidá con menos solicitantes nel procesu estraordinariu de regulación. Cataluña ye la que más recibió, con un total de 257.602, siguida de Madrid (202.424) y Comunidad Valenciana (167.286). Al respeutive del perfil d'esos solicitantes, el 87% alcuéntrase n'edá llaboral (ente 16 y 64 años).

El desempléu

El descensu del paru en xunu n'Asturies, del 2,33%, foi'l cuartu más eleváu ente les comunidaes autónomes, namás per detrás de Galicia (3,28%), Castiella y Lleón (2,98%) y Cantabria (2,45%), toes elles comunidaes nes que la campaña turística de branu suel entamar más tarde (nel Sur y el Mediterráneu l'entamu suel adelantase a mayu). El paru baxó n'Asturies en tolos sectores, especialmente nel sector servicios, con un recorte de 1.155 paraos, hasta 35.388. Amás, baxó en 104 persones na industria, hasta 3.255; en 16 persones na construcción, hasta 3.236, y en 31 na agricultura, hasta 770. Sicasí, el paru xubió en 158 persones ente'l colectivu ensin empléu anterior, hasta 5.523 paraos. Ente'l colectivu estranxeru'l paru xubió en 148 persones en xunu, un mes nel que yá tuvo un primer efectu la regularización d'inmigrantes.

L'afiliación

En cuanto al empléu, el Gobiernu asturianu yá adelantara qu'Asturies degolara a mediaos de xunu el llistón de los 400.000 afiliaos a la Seguridá Social, lo que nun se consiguía dende los tiempos de la burbuya inmobiliaria. Al cabu, nel conxuntu del mes de xunu rexistráronse 402.364 afiliaos, lo que supon 2.943 más que'l mes pasáu y 8.705 más que va un añu. El conseyeru Borja Sánchez calificó de "efectu psicolóxicu" superar los 400.000 empleos, pero Ignacio García, direutor de sofitu corporativu de FADE destacó que "inda tenemos pendientes de superar los datos de 2008 y 2007 y dexar de ser la única comunidá autónoma que nun lo consiguió". Nel conxuntu del país, el mercáu llaboral volvió marcar récor en xunu en axuntando 128.533 afiliaos de media nel mes y superar los 22,46 millones, gracies al tirón del empléu estranxeru con 86.630 afiliaos más a la Seguridá Social en sectores como hostelería y comerciu nel entamu de la campaña de branu.

La contratación

En xunu firmáronse n'Asturies 26.815 contratos llaborales, 7.116 más que nel mes anterior y 3.207 más qu'en xunu de 2025. El 84% de los contratos fexéronse nel sector servicios. Los contratos indefiníos representaron el 28% del total, mentanto que nel conxuntu del país esti porcentaxe superó'l 41%.

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