Tríu de galeríes asturianes na 34.ª edición de la feria internacional ArteSantander

Trés galeríes asturianes allegaron esti añu a ArteSantander, la feria braniega d'arte contemporáneo de Cantabria, que se celebra esti fin de selmana nel Palacio de Exposiciones y Congresos del Sardinero. Esta edición, la n.u 34, presentóse como una versión anovada. Ye la tercer edición empobinada pola comisaria y productora cultural Mónica Álvarez Careaga y a ella aporten más de 40 galeríes nacionales ya internacionales, de países como Italia, Portugal, Alemania, Macedonia del Norte y México. Nueve participen nella per primer vegada. La feria axunta obra d'un centenar d'artistes.

Aurora Vigil-Escalera, qu'esti añu celebra'l so 40.u aniversariu, allegó a la feria santanderina con obres del madrilanu Francisco Mayor Maestre, axuntaes na esposición “Memorias en expansión”. Tamién dende Xixón, Llamazares Galería, fundada en 2005 por Gema Llamazares y xestionada pola so fía, Diana Llamazares, dende 2021, viaxó a ArteSantander con obres de Guillermo Peñalver y Raquel Lobo. El catalán Guillermo Peñalver presenta “El corredor curioso”, un proyeutu autobiográficu surdíu de la esperiencia de caminar y correr pelos marxes urbanos, con dibuxos y colaxs. La llanisca Raquel Lobo presenta obres de les sos series “Lemuria” y “Debajo de todo”, dambes conectaes pola esploración de lo soterraño como espaciu simbólicu al traviés del grabáu, el testil y la escultura.

La uvieína Galería Caicoya, que tien el so orixe na galería Nogal qu'en 1969 fundó Elías Caicoya Masaveu y qu'agora xestiona Guillermina Caicoya, presenta n'ArteSantander obres de Nicholas Callaway. La so esposición, “La caída de Constantinopla”, con aquel acontecimientu históricu como filu argumental, pescancia nuna gran estremadura de formatos, de la estampación al llibru d'artista, la pintura y la madera.

Ente los artistes nacionales con obra n'ArteSantander destaquen Mario Manso, Pablo Quesada, Alba Dorta, Cristina Regalado Ramos, Carmen Ceniga Prado, Quique Zarzamora, Sara Piñeiro, Eduard Gil Alsina, Amaya Suberviola, Carlos Cañadas y la llanisca Raquel Lobo. Angela Burson, Simón Quadrat, Cristóbal Ochoa, Fausto Amundarain, Janus Hochgesand, Letizia Scarpello, Manuel Portioli y Barry Wolfryd encabecen la nómina d'artistes internacionales.

L'arxentina Nicola Costantino ye la invitada especial d'esta edición d'ArteSantander. Costantino ta considerada una de les creadores llatinoamericanes más relevantes de la so xeneración y nel añu 2013 representó a Arxentina na Bienal de Venecia.

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