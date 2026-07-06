El grupu mexicanu Prodi yá controla más del 80% de Duro Felguera en formalizándose la "operación acordión"
Mota-Engil sal de la compañía asturiana trés años depués de sofitar el so "rescate"
Sixto Cortina (Traducción)
El grupu mexicanu Prodi yá controla'l 80,45% de Duro Felguera en formalizándose la operación societaria incluyida nel plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana. La operación tamién incluyó la salida del accionariáu de Mota-Engil México, que fuera'l sociu de Prodi na toma de control de Duro en 2023 por aciu d'una ampliación de capital de "rescate".
El xueves quedó inscrita nel rexistru mercantil d'Asturies la operación societaria que fuera aprobada pola xunta xeneral estraordinaria de Duro Felguera en payares de 2025 y que foi executada agora pol conseyu d'alministración depués de que'l xuez respondiera por el plan de reestructuración de la compañía.
La operación consistió nuna mengua de capital de la compañía asturiana por perdes por importe de 5.379.485 euros per aciu de la disminución del valor nominal de les acciones dende 0,05 euros por acción a 0,025 euros; una mengua de capital nun importe de 2.940.595 euros por aciu de l'amortización de les acciones titularidá de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructuras (Grupo Prodi) y Mota-Engil México (filial del grupu portugués Mota-Engil, que decidió salir de Duro); y, a lo último, un aumentu de capital de Duro por importe de 10.037.485 euros por aciu de la emisión de 401.499.436 acciones ordinaries suscrites por Grupu Prodi pa la capitalización del préstamu qu'apurrió'l grupu mexicanu pa reflotar la empresa (el principal de 10 millones más los intereses devengaos y non pagos).
De resultes d'esa operación d'amenorgamientu y aumentu de capital, lo que se conoz como una operación acordión, el capital social de Duro Felguera queda establecíu nun importe de 12.476.376 estremáu en 499.055.042 acciones de 0,025 euros de valor nominal caúna. El grupu Prodi pasa a tener el 80,45% del capital de Duro Felguera y refuerza la so posición de control, agora ensin la compañía de Mota-Engil.
La de Duro Felguera nun ye la única operación societaria na que ta somorguiáu'l grupu Prodi. Nel so país, México, el grupu encabezáu por José Miguel Bejos acaba d'asumir la xestión del club de fútbol Atlas, que nos siete años últimos tuviera en manes del grupu Orlegi, propietariu n'Asturies del Sporting de Xixón.
"Decidimos invertir nel fútbol mexicanu porque la Lliga traviesa por un gran momentu de crecimientu", señaló José Miguel Bejos, presidente del Grupu Prodi, qu'en 2018 mercó los Pericos de Puebla, un equipu de béisbol que xuega na Lliga Mexicana.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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